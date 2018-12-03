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Рубрика: Власть

Песков предупредил о "нехороших" последствиях выхода США из ДРСМД

Текст: Кира Латухина
На встрече в Буэнос-Айресе президенты России и США могли бы наметить пути диалога по теме договора о ракетах средней и малой дальности. Но переговоры не состоялись. А ведь выход Вашингтона из ДРСМД может привести к дальнейшей экспансии НАТО, и Москве придется действовать: тогда европейские территории будут в прицеле наших ракет.
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО. "Мы как раз ждали беседы Путина и Трампа, которые могли бы обсудить процесс и наметить какие-то пунктиры к потенциальному диалогу по этой теме. Но, к сожалению, как вы знаете, беседа не состоялась", - пояснил он.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Последствия выхода США из ДРСМД Песков назвал "очень нехорошими" с точки и европейской, и глобальной безопасности. "Если американцы все-таки выйдут из этого договора, то велика опасность, хотя они сейчас это отрицают, что они будут размещать эти ракеты в Европе. Это экспансия НАТО в сторону наших границ. Если ракеты будут в Европе размещаться, то Россия вынуждена будет действовать для обеспечения паритета", - сказал Песков, добавив, что это значит, что придется "производить прицеливание на эти ракеты".

"То есть европейские территории будут находиться в прицеле наших ракет. И мы возвращаемся с вами в чудесные 70-е годы. Это нелогично, это опасно и вместо того, чтобы обсуждать цели развития, мы опять вернемся в состояние военного противостояния", - заметил представитель Кремля. "Это очень плохо, и именно поэтому мы пытаемся инициировать переговоры с американцами, посылаем такие сигналы, но в силу разных причин пока взаимности не наблюдаем", - констатировал он.

Но официальных действий Вашингтон не предпринимал. "Пока они были только анонсированы", - заметил пресс-секретарь президента РФ. "Выход из договора строго прописан, необходим обмен соответствующими нотами и потом потребуется период полгода. После чего произойдет выход из этого договора", - уточнил он. И тогда договор будет считаться прекращенным.

Трамп хочет обсудить с Путиным и Си прекращение гонки вооружений

Песков прокомментировал и заявление Дональда Трампа о том, что возможны переговоры с Россией и Китаем во избежание гонки вооружений: предложил вспомнить заявление Владимира Путина о пагубных последствиях возможного выхода из ДРСМД​​​. Это может спровоцировать гонку вооружений и ситуацию, которая приведет к дестабилизации обстановки. "Поэтому если действия наших американских визави будут коррелироваться с такими заявлениями - это наверняка в Москве будут только приветствовать", - заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Выход США из договора о РСМД Россия и США
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