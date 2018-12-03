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03.12.2018 15:40
Рубрика: Власть

Песков: Путин не выступит с Посланием до конца года

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному собранию только в следующем, 2019 году.

"В декабре Послания не будет", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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"Оно состоится в следующем году", - уточнил представитель Кремля. По его словам, о дате говорить пока рано.

Напомним, что Владимир Путин выступал с обращением к парламенту 1 марта этого года. В 2017 году Послания не было. А с 2008 по 2016 годы оглашение проходило в ноябре или декабре. До этого - в апреле-мае.

Власть Работа власти Президент Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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