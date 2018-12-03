Песков: Путин не выступит с Посланием до конца года

Президент РФ Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному собранию только в следующем, 2019 году.

"В декабре Послания не будет", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Оно состоится в следующем году", - уточнил представитель Кремля. По его словам, о дате говорить пока рано.

Напомним, что Владимир Путин выступал с обращением к парламенту 1 марта этого года. В 2017 году Послания не было. А с 2008 по 2016 годы оглашение проходило в ноябре или декабре. До этого - в апреле-мае.