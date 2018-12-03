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03.12.2018 21:20
Рубрика: Власть

Песков рассказал о любви к Турции

Текст: Кира Латухина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему стал учить турецкий язык в вузе.

На встрече со студентами МГИМО дочь фигуристки Татьяны Навки, супруги Пескова, спросила, как турецкий язык помог ему в карьере. Напомним, что Песков - выпускник Института стран Азии и Африки.

"Я поступил со второго раза, я был разгильдяем", - рассказал о своей учебе Песков. Он хотел изучать арабский, но ему сказали, что будет турецкий.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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"Я ничего не знал тогда о Турции. У меня был такой имидж Турции: я в 80-м году с родителями возвращался по Средиземному морю... Остановка была в Стамбуле, а там тогда был военный переворот - кругом стояли страшные танки, страшные военные с автоматами", - вспомнил пресс-секретарь президента.

Но потом Песков стал по-другому относиться к этому государству. "Здесь вас учат не только языку, вас учат стране, всему, что связано со страной - культура, традиции. И если ты учишь от всей души, то ты начинаешь эту страну так или иначе любить", - пояснил он. Еще представитель Кремля вспомнил, как с третьего курса работал переводчиком с турецкими фирмами.
 
 

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