Песков рассказал о любви к Турции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему стал учить турецкий язык в вузе.

На встрече со студентами МГИМО дочь фигуристки Татьяны Навки, супруги Пескова, спросила, как турецкий язык помог ему в карьере. Напомним, что Песков - выпускник Института стран Азии и Африки.

"Я поступил со второго раза, я был разгильдяем", - рассказал о своей учебе Песков. Он хотел изучать арабский, но ему сказали, что будет турецкий.

"Я ничего не знал тогда о Турции. У меня был такой имидж Турции: я в 80-м году с родителями возвращался по Средиземному морю... Остановка была в Стамбуле, а там тогда был военный переворот - кругом стояли страшные танки, страшные военные с автоматами", - вспомнил пресс-секретарь президента.

Но потом Песков стал по-другому относиться к этому государству. "Здесь вас учат не только языку, вас учат стране, всему, что связано со страной - культура, традиции. И если ты учишь от всей души, то ты начинаешь эту страну так или иначе любить", - пояснил он. Еще представитель Кремля вспомнил, как с третьего курса работал переводчиком с турецкими фирмами.



