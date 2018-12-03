Песков рассказал о счастье в работе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе со студентами МГИМО заметил, что счастлив быть пресс-секретарем главы государства. Он также сообщил, какими бы еще сферами мог бы заниматься - но признался, что жалеет о недостатке знаний в этих областях.

"Это большое счастье быть на этой должности. Это большое счастье - и профессиональное, и человеческое - каждый день быть свидетелем того - это пафосно звучит, но это так, как делается история - и российская, и мировая, быть рядом с человеком, который непосредственно - автор огромного количества указов", - сказал представитель Кремля.

Песков заметил, что работает пресс-секретарем Владимира Путина свыше 10 лет, а в администрации Кремля занимается информационными вопросами уже 18 лет. "От добра добра не ищут", - считает он.

На вопрос, чем бы еще он мог бы заниматься, пресс-секретарь главы государства напомнил: "Я родился, когда еще не было рекламы и, конечно, я жалею, что далек от темы новых технологий, от этой субстанции, которая сейчас тоже правит миром". И еще сказал, что может жалеть об отсутствии знаний и квалификации в областях новых технологий, например, в сфере искусственного интеллекта.