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03.12.2018 21:17
Рубрика: Власть

Песков сравнил себя с сапером и рассказал о графике президента

Текст: Кира Латухина
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Владимир Путин работает до полуночи, а спорить с ним всегда тяжело. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО. Свою работу он сравнил с саперской - самое опасное - это исказить слова президента.

"Президент любит сдвинутый рабочий график, самая большая активность начинается в 6-7-8 вечера и идет дальше, тяготеет к полуночи", - сказал Песков.

На вопрос о своем рабочем дне пресс-секретарь главы государства пояснил, что он  редко бывает меньше 10 часов, обычно - по 12-13 часов в день.

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Представитель Кремля также рассказал, что в плане экспертной подготовки Путин "может дать фору кому угодно": "С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он "утаптывает" собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументировано".

Песков заметил, что он сам часто советуется с главой государства. Он также считает, что президент легко мог бы обойтись и без пресс-секретаря: "Он так часто общается и со СМИ, и с людьми, и с представителям разных "цехов" - он прекрасно сам доводит свои мысли до аудитории". Впрочем, эта должность нужна, чтобы оперативнее работать с информацией.

Представитель Кремля сравнил свою работу с работой сапера: "Самое опасное - исказить слова президента, исказить смысл принятых решений".

Власть Работа власти Президент Администрация Президента
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