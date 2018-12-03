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Рубрика: Власть

Песков заявил о невозможности России стать вассалом

Текст: Кира Латухина

Россия отстояла свой суверенитет и стала примером другим в борьбе за него. Наша страна - неотъемлемая часть мирового сообщества, отказалась быть вассалом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО. В Москве надеются на реанимацию диалога с Евросоюзом и на политическую мудрость Брюсселя. И констатируют: нормальным отношениям с США мешает непредсказуемость американской администрации.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Если вы спросите мое личное мнение, я не считаю, что у России должен быть какой-то особый путь развития, - сказал Песков. - У России на самом деле был особый путь развития в начале 2000-х, и этот особый путь был связан с тем, что Россия боролась за свой суверенитет". "Быть настоящим суверенным государством могли себе позволить немногие", - заметил он.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Россия проторила дорожку и за ней идет много стран, которые против того, чтобы в их внутренние дела вмешивались, против того, чтобы у них устраивали перевороты, против того, чтобы против них вводили незаконные санкции", - констатировал Песков. "Сейчас мы эту траекторию задали и к этому пути присоединяются все больше и больше государств. Но говорить о какой-то исключительности, о какой-то особенности я не стал бы", - подчеркнул он: Россия - неотъемлемая часть мирового сообщества.

Отношения с Брюсселем сейчас в "изрядно подмороженном состоянии", и не по инициативе Москвы, заявил представитель Кремля. "Но, безусловно, в наших интересах реанимация диалога Россия - Евросоюз. Мы надеемся, что рано или поздно все-таки политическая мудрость в Брюсселе найдет в длинных коридорах свой пусть, и этот процесс будет реанимироваться", - заметил он.

ЕС - основной экономический партнер России, и сложности в этом объединении вовсе не играют на руку Москве. "Мы заинтересованы, чтобы к западу от наших границ было предсказуемое пространство, экономически развивающееся", - заверил пресс-секретарь президента. "Чем обернется Brexit для ЕС и для Великобритании, сейчас однозначно не знает никто", - сказал он, впрочем, не став преувеличивать угрозу, которая нависла над ЕС. "Это мощнейшее интеграционное объединение", - констатировал Песков. Хотя, по его словам, процессы слома основных устоев мировой экономики и перехода к чему-то новому, которые идут сейчас, коснутся всех.

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
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Представитель Кремля также отметил "определенную непредсказуемость" в действиях нынешней администрации США, и это серьезно осложняет задачу по выстраиванию отношений. "В принципиальном плане там ситуация очень простая: мы или отстаиваем свои интересы, или мы показываем - прямо, не намекаем - красную линию своих интересов, через которую мы не дадим никому переступить, или мы этого не делаем", - также сказал Песков. "Или мы говорим, что мы не дадим никаких цветных революций, мы не дадим снаружи менять власть, где бы то ни было, или мы становимся жертвами таких процессов", - продолжил он.

"Россия такое жесткое слово сказала", - отметил представитель Кремля. "Не всем нравится. По мере того, как Россия заняла подобающее ей место в мировых делах, это еще больше стало не нравиться многим, - констатировал он. - После того, как Россия начала настаивать и ощутимо продвигать тезис о многополярном мире, это еще больше стало не нравиться". "Вот что лежит в основе столкновения мировоззрений. Альтернатива этому - стать вассалом. Мы не можем себе это позволить", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США
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