Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 432-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Государственной Думой 20 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8 612 681 894,3 тыс. рублей, из них 8 568 594 926,8 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 319 200 201,7 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 3 204 059,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8 635 915 305,1 тыс. рублей, из них 8 568 594 926,8 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 23 233 410,8 тыс. рублей в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 8 995 455 127,8 тыс. рублей, из них 8 948 888 097,3 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 413 592 518,6 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 3 407 990,3 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 9 294 310 292,9 тыс. рублей, из них 9 245 799 239,0 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 308 626 436,1 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 3 615 010,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 9 017 418 749,8 тыс. рублей, из них 8 948 888 097,3 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, и на 2021 год в сумме 9 328 125 525,6 тыс. рублей, из них 9 245 799 239,0 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;

3) объем дефицита бюджета Фонда на 2020 год в сумме 21 963 622,0 тыс. рублей в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, и объем дефицита бюджета Фонда на 2021 год в сумме 33 815 232,7 тыс. рублей в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

3. Установить, что в случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Фонда или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов соответствующие изменения отражаются в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2019 год на основании нормативного правового акта Министерства финансов Российской Федерации.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 8 450 561 523,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 830 700 540,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 9 125 325 717,9 тыс. рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда и из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Установить, что объем бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2019 год на осуществление ежемесячных денежных выплат ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, подлежит уменьшению на объем средств, предназначенных на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, по санаторно-курортному лечению, проезду на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, определяемый в соответствии со статьей 6[[5]] Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" исходя из численности граждан, не воспользовавшихся правом отказа от получения набора социальных услуг полностью, отказа от получения одной из социальных услуг или отказа от получения двух любых социальных услуг, на основании сведений, содержащихся в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

2. Установить, что объем бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2019 год на осуществление ежемесячных денежных выплат ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, подлежит уменьшению на объем средств, предназначенных на ежемесячную денежную выплату гражданам, проходящим военную и правоохранительную службу в Министерстве обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, имеющим право на ежемесячную денежную выплату, а также на ежемесячную денежную выплату гражданам, проходившим военную службу в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, имеющим право на ежемесячную денежную выплату, с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

3. Установить, что в 2019 году финансовое обеспечение расходов на реализацию пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4302-I "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 4 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" в рамках основного мероприятия "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы" подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджета.

4. Установить, что Фонд в 2019 году осуществляет предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные со строительством (реконструкцией) объектов организаций социального обслуживания населения, с ремонтом домов системы социального обслуживания граждан муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемых для проживания отдельных категорий граждан, а также с благоустройством прилегающей территории, за счет бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Утвердить распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные со строительством (реконструкцией) объектов организаций социального обслуживания населения, с ремонтом домов системы социального обслуживания граждан муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемых для проживания отдельных категорий граждан, а также с благоустройством прилегающей территории, на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности Фонда

Фонд вправе в 2019 году и в плановый период 2020 и 2021 годов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложениями 4 и 5 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета, осуществлять финансовое обеспечение оплаты услуг органов (организаций), с которыми Фондом заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей, по приему и передаче в электронной форме в Фонд заявлений граждан об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении его предоставления исходя из стоимости обработки одного заявления в размере 4 рублей без учета налога на добавленную стоимость.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Фонда в сфере социальной политики

1. Фонд вправе в 2019 году осуществлять:

1) финансовое обеспечение выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Фонда, за праздничные и выходные дни января 2020 года в декабре 2019 года в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

2) финансовое обеспечение доставки пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат в пределах 1,17 процента доставленных сумм без учета налога на добавленную стоимость;

3) финансовое обеспечение выплаты пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости населения субъектов Российской Федерации (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), и оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, включая расходы на доставку указанных пенсий и пособия, с последующим возмещением за счет бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации.

2. Фонд вправе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов устанавливать размер норматива оборотных денежных средств дифференцированно, учитывая необходимость досрочного осуществления финансового обеспечения выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат в отдельные месяцы финансового года, но не менее 25 процентов объема расходов на указанные выплаты в предстоящем месяце.

3. Суммы средств, поступившие в бюджет Фонда на выплату страховой пенсии, на которые страхователями по состоянию на 1 января 2019 года не представлены сведения индивидуального (персонифицированного) учета для отражения в общей части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, направляются Фондом на финансовое обеспечение выплаты страховых пенсий.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

1. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2019 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного их использования в 2018 году на выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, предоставление материнского (семейного) капитала и другие социальные выплаты, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, на компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, указанным в части шестой статьи 35 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", направляются Фондом в 2019 году на те же цели, а также в случае недостаточности в ходе исполнения бюджета Фонда бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование и на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов, направляются на выплату страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

2. Установить, что в случае, если суммы фактически поступивших в бюджет Фонда средств, подлежащих направлению в текущем финансовом году на осуществление доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам организаций угольной промышленности, превысят годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Фонда, в целях реализации Федерального закона от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" и Федерального закона от 10 мая 2010 года N 84-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности" вносятся соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

3. Установить, что в случае, если суммы средств пенсионных накоплений, поступивших для формирования выплатного резерва, для осуществления срочной пенсионной выплаты, подлежащих передаче государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, подлежащих передаче в доверительное управление управляющим компаниям и в негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие обязательное пенсионное страхование, и фактическая потребность на уплату гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений, уплачиваемых Фондом, на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, на выплату накопительной пенсии, на выплату средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, в виде единовременной выплаты и на срочную пенсионную выплату превысят годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Фонда, в целях реализации Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", Федерального закона от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 360-Ф3 "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" и Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" вносятся соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

4. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2019 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного их использования в 2018 году на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, подлежат возврату в федеральный бюджет с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

5. Установить, что в 2019 году резерв бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, не создается.

Президент Российской Федерации В. Путин

Данный Федеральный закон со всеми приложениями к нему опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: www.pravo.gov.ru