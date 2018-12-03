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03.12.2018 00:00
Рубрика: Общество

Почему День неизвестного солдата отмечают 3 декабря

Текст: Юрий Гаврилов
Ответ на вопрос, почему День неизвестного солдата в России отмечают именно 3 декабря, теперь можно найти в специальном разделе на сайте военного ведомства РФ. К этому важному в истории нашего государства событию рассекречены и впервые обнародованы уникальные документы из фондов Центрального архива Минобороны России.
Фото: Денис Гришкин/РИА Новости Фото: Денис Гришкин/РИА Новости
Фото: Денис Гришкин/РИА Новости

Они связаны с кровопролитными боями 1941 года, когда фашисты оказались на подступах к Москве. Вот учетная карточка воинского захоронения советских воинов, откуда 3 декабря 1966 года был взят и с особыми почестями предан земле у кремлевской стены прах Неизвестного солдата. Именно здесь вскоре запылал Вечный огонь.

Братская могила неизвестных солдат, павших в битве за столицу, располагается на 40-м километре Ленинградского шоссе. Здесь зимой 1941 года проходила линия обороны, и на смерть стояли воинские части 16-й армии. На этом рубеже прозвучали ставшие в последствие легендарными слова: "Отступать некуда, за нами Москва".

По документам Центрального архива Минобороны можно определить, какие подразделения 16-й армии вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки и Большие Ржавки, и где в 1974 году в честь подвига наших воинов был возведен обелиск на кургане Славы.

Фото: Сергей Трифонов/ РГ
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Так вот, как следует из архивных документов, именно 3 декабря 1941 года 1199-му стрелковому полку 354-й стрелковой дивизии удалось казалось бы невозможное - организовать оборону и удерживать рубеж Большие Ржавки-Савелки. Ранее не публиковавшиеся страницы журнала боевых действий 354-й стрелковой дивизии рассказывают, с каким беспримерным мужеством и отвагой противостояли ее бойцы и командиры натиску фашистов. Эти строки датированы декабрем 1941-го: "6.12 по всему фронту <стрелковой дивизии> продолжались бои с противником, по-прежнему применявшим автоматы и минометы. Особенно интенсивный огонь велся по расположению 1203 <стрелкового полка>. Изменений в расположении боевого порядка частей… не произошло".

Наши войска не только оборонялись. Как только появлялась возможность, они атаковали противника. Об этом свидетельствует приказ по 1199-му стрелковому полку от 6 декабря 1941 года о переходе наших частей в наступление.

Общество История Правительство Минобороны Вторая мировая война
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