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03.12.2018 21:48
Рубрика: Общество

Стояли насмерть

День неизвестного солдата отмечают в декабре
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Ответ на вопрос, почему День неизвестного солдата в России отмечают в начале декабря, теперь можно узнать на сайте военного ведомства, где помещены рассекреченные документы Центрального архива минобороны.
Как временное правительство раскололо российский флот на героев и дезертиров

Вот учетная карточка воинского захоронения, откуда 3 декабря 1966 года был взят и с почестями предан земле у Кремлевской стены прах Неизвестного солдата. Братская могила павших в битве за столицу располагается на 40-м километре Ленинградского шоссе. Здесь зимой 1941-го проходила линия обороны, где насмерть стояли части 16-й армии. По документам из Центрального архива минобороны можно узнать, какие подразделения вели бои в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки и Большие Ржавки.

Как следует из архивных документов, именно 3 декабря 1941 года 1199-му стрелковому полку 354-й стрелковой дивизии удалось, казалось бы, невозможное - организовать оборону и удерживать рубеж Большие Ржавки - Савелки. Ранее не публиковавшиеся страницы журнала боевых действий 354-й стрелковой дивизии рассказывают, с каким беспримерным мужеством противостояли ее бойцы натиску фашистов. Вот такие строки датированы декабрем 1941-го: "6.12 по всему фронту <стрелковой дивизии> продолжались бои с противником, по-прежнему применявшим автоматы и минометы. Особенно интенсивный огонь велся по расположению 1203 <стрелкового полка>. Изменений в расположении боевого порядка частей... не произошло".

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