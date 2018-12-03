Почему Словения отказывает австрийцам в статусе меньшинства

Во вторник в Австрию с визитом прибывает премьер-министр соседней Словении Марьян Шарец для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества. Вместе с тем, Вена рассчитывает, что в повестку дня будет включен и щекотливый вопрос. Речь о немецкоязычной общине в Словении, которая давно добивается правового статуса меньшинства. Правда, накануне визита словенского премьера в Вену его министр иностранных дел Миро Церар в интервью местным СМИ категорически заявил, что "нет никаких правовых оснований для признания немецкоязычного населения Словении меньшинством".

Так министр, по информации австрийской газеты "Прессе", отреагировал на очередное требование немецкой диаспоры предоставить ей права, которыми обладают итальянская и венгерская общины. На прошлой неделе Союз организаций немецкой культуры в Словении потребовал, чтобы Любляна внесла в конституцию страны немецкоговорящую общину как автономное меньшинство. Более того, союз потребовал, чтобы власти Словении разных уровней в той или иной степени финансировали деятельность его культурных центров, уважали членов сообщества как лояльных граждан Словении и в соответствии с хартией Европейского союза о языках меньшинств и регионов разрешить преподавание на немецком.

Эти требования диаспоры активно поддерживают власти Австрии. Пока как-то без результата. Чем закончатся переговоры по этому вопросу в австрийской столице, можно только догадываться. С учетом высказывания министра иностранных дел Миро Церара.

Справка "РГ"

В Словении на сегодня проживают около двух тысяч немецкоговорящих граждан. Правда, проживают они не компактно. Любляна, в свою очередь, в диалоге с Веной опирается на свою конституцию, в которой сказано, что каждый имеет право свободно заявлять о своей национальности, способствовать развитию ее культуры, использовать родной язык и алфавит.