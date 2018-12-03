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03.12.2018 15:55
Рубрика: В мире

Почему Словения отказывает австрийцам в статусе меньшинства

Текст: Юрий Ершов
Во вторник в Австрию с визитом прибывает премьер-министр соседней Словении Марьян Шарец для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества. Вместе с тем, Вена рассчитывает, что в повестку дня будет включен и щекотливый вопрос. Речь о немецкоязычной общине в Словении, которая давно добивается правового статуса меньшинства. Правда, накануне визита словенского премьера в Вену его министр иностранных дел Миро Церар в интервью местным СМИ категорически заявил, что "нет никаких правовых оснований для признания немецкоязычного населения Словении меньшинством".
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Так министр, по информации австрийской газеты "Прессе", отреагировал на очередное требование немецкой диаспоры предоставить ей права, которыми обладают итальянская и венгерская общины. На прошлой неделе Союз организаций немецкой культуры в Словении потребовал, чтобы Любляна внесла в конституцию страны немецкоговорящую общину как автономное меньшинство. Более того, союз потребовал, чтобы власти Словении разных уровней в той или иной степени финансировали деятельность его культурных центров, уважали членов сообщества как лояльных граждан Словении и в соответствии с хартией Европейского союза о языках меньшинств и регионов разрешить преподавание на немецком.

Фото: wikipedia.org
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Эти требования диаспоры активно поддерживают власти Австрии. Пока как-то без результата. Чем закончатся переговоры по этому вопросу в австрийской столице, можно только догадываться. С учетом высказывания министра иностранных дел Миро Церара. 

Справка "РГ"

В Словении на сегодня проживают около двух тысяч немецкоговорящих граждан. Правда, проживают они не компактно. Любляна, в свою очередь, в диалоге с Веной опирается на свою конституцию, в которой сказано, что каждый имеет право свободно заявлять о своей национальности, способствовать развитию ее культуры, использовать родной язык и алфавит.

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