Покупка баллов станет доступнее

"Российская газета" публикует закон об изменениях в расчете взносов на пенсионное страхование. Теперь их минимальный размер будет определяться от суммы одного минимального размера оплаты труда, а не двух МРОТ.

"Сегодня для получения страховой пенсии нужно выработать определенный стаж и набрать определенное количество страховых баллов, - напоминает председатель Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. - Страховые баллы формируются из отчислений работодателей. Ежемесячно они перечисляют в Пенсионный фонд определенный процент с учетом заработка сотрудников. Но многие люди зачастую оказываются в сложной ситуации, когда незадолго до выхода на пенсию лишаются работы. И не могут трудоустроиться. Стаж-то у них выработан, а вот баллов не хватает. В такой ситуации человек может самостоятельно докупить недостающие баллы".

Как пояснили "РГ" в Пенсионном фонде России, существует минимальный годовой взнос, который до последнего времени рассчитывался по такой формуле: 2 МРОТ умноженные на 26 процентов и умноженные на 12 месяцев. В рублях это чуть более 59 тысяч в год (для расчета берется МРОТ на начало года).

Минимального взноса в этом году хватит на покупку 2,231 пенсионного балла. Кроме того период уплаты добровольных взносов в Пенсионный фонд засчитывается в трудовой стаж

Не так уж и мало! Но, как напоминает Рязанский, это все равно меньше, чем платит работодатель. И в то же время особо подчеркивает, что именно для того, чтобы приобретение пенсионных баллов стало для граждан более доступным, для расчета минимального годового взноса теперь будет браться не два МРОТ, а один.

Минимального взноса в нынешнем году хватит на покупку 2,231 балла. В Пенсионном фонде добавляют, что период уплаты добровольных взносов засчитывается и в стаж. В нынешнем году минимальный страховой стаж для начисления страховой пенсии составляет 9 лет. Минимальное количество страховых баллов - 13,8.

Для кого еще может представлять интерес покупка баллов? В принципе для любого человека, который в силу каких-то причин не работал. Например, любой заботливый муж может оплатить будущую страховую пенсию своей супруге. Купить баллы могут и самозанятые граждане, к которым относятся индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, частные детективы, воспитатели, всевозможные помощники по хозяйству, переводчики и репетиторы, фермеры.

Валерий Рязанский напоминает, что закон о введении налогового режима для самозанятых в качестве эксперимента в четырех регионах не касается отчислений в Пенсионный фонд. 4 и 6 процентов, которые должны отчислять граждане, работающие на себя и на юрлиц, будут квалифицироваться как подоходный налог и отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Если же самозанятые хотят получать не социальную пенсию на 5 лет позже страховой, то им нужно платить за себя.

При этом Валерий Рязанский напоминает, что разрыв между социальной и страховой пенсиями превышает два раза. Средний размер первой на данный момент чуть более 6 тысяч рублей, второй - более 14 тысяч в месяц.