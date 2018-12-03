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03.12.2018 20:06
Рубрика: Экономика

Аншлаг в студии

Растет популярность тематических фотосессий
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Популярность фотосессий в преддверии Нового года выросла на треть, рассказали "РГ" участники рынка. Желающим сняться на фоне елки и шаров пришлось бронировать съемку еще в ноябре.

В период подготовки к новогодним праздникам фотографы традиционно отмечают увеличение количества заказов. Во многих случаях цена услуг заметно повышается. Новогодние фотосессии продолжаются до 15 января, затем стоимость снижается.

Фото: Олег Прасолов/РГ
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"Средняя стоимость работы фотографа в Москве - 5-7 тысяч рублей за час. Средняя цена аренды студии (она всегда оплачивается отдельно) - 2-3 тысячи рублей в час. Утром в будний день стоимость аренды значительно ниже, чем вечером или в выходные. Иногда, ориентируясь на повышенный спрос в праздничные дни, студия повышает ценник", - рассказала "Российской газете" фотограф Алена Валькович.

В регионах съемки в два раза дешевле, чем в Москве. По словам Елены Гунько, фотографа из Белгорода, семейные фотосессии там стоят 3-5 тысяч рублей, индивидуальные и детские - 2-4 тысячи рублей. Существуют еще фотопроекты, когда в один день приходят несколько людей и фотографируются по 15-30 минут в одной локации и в одном костюме. Максимальная стоимость таких фотосессий составляет 2,5 тысячи рублей, так как все расходы делятся между участниками.

Аренда платья для фотосъемки начинается от тысячи рублей, услуги визажиста - от полутора тысяч рублей

Профессиональные фотосессии подразумевают целый набор дополнительных услуг: аренда студии, костюмы, макияж и многое другое. Новогодняя съемка традиционно проходит с большим количеством элементов праздничного декора. В среднем съемка в студии в течение часа с предоставлением одежды и декора, после которой будет выдано 15 отретушированных фотографий, стоит 15 тысяч рублей. Дополнительно к стандартному пакету предлагают воспользоваться услугами стилиста (прическа и макияж) - 4 тысячи рублей, а также купить фотокнигу по мотивам съемки - от 9 тысяч рублей. Есть и пакеты услуг "Премиум", в которых съемка в студии длится несколько часов, предоставляются все ассистенты фотографа, изготавливается фотокнига. Стоимость такого пакета может достигать 70 тысяч рублей.

15 тысяч рублей составляет средняя стоимость фотосессии в течение часа с одеждой и декором.

Разумеется, визажистов и стилистов можно найти дешевле. В обычное время аренда платья начинается от тысячи рублей, услуги визажиста - от 1,5 тысячи рублей. Однако в декабре стоимость аренды платьев и услуг визажиста из-за увеличения спроса вырастает в 1,5-2 раза. Поэтому в целях экономии желающие оплачивают только работу фотографа и идут с ним в торговые центры или на городские ярмарки, где снимаются на фоне новогоднего оформления. Кроме того, можно выиграть бесплатную фотосессию, например, поучаствовав в розыгрыше в социальных сетях. Да и купоны на скидки никто не отменял.

Наибольшим спросом в новогодние праздники пользуются семейные съемки. В последние годы популярность набирают фотосессии беременных женщин. Вопрос, зачем люди заказывают профессиональную съемку, - риторический. "Мы живем в век социальных сетей, и всем нужны новые фото, чтобы на них ставили лайки и писали комментарии. И, конечно, никто не отменял семейный альбом", - пояснила фотограф Елена Гунько.

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