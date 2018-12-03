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03.12.2018 03:12
Рубрика: Власть

Посольство РФ в Лондоне оценило участие британцев в спецоперации на Украине

Текст: Максим Макарычев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Посольство РФ в Лондоне рассказало о тайном участии британцев в спецоперации на Украине, ссылаясь на сюжет, подготовленный русской службой ВВС.

В материале идет речь о том, что Британия увеличивает свое присутствие на Украине на фоне предстоящих выборов президента страны, запланированных на 31 марта будущего года, и направила в эту страну несколько групп военных из британской секретной 77-й бригады, в которой служат 1200 человек, многие из которых являются дипломированными специалистами с компьютерным образованием.

Посольство РФ: Публикация в Британии данных журналистов из РФ возмутительна

Специализацией бригады, отмечается на сайте телекомпании, являются кибервойны, борьба с террористической пропагандой в интернете, психологические операции, работа в социальных сетях и в даркнете. По некоторым данным, именно это подразделение стоит за фабрикацией фейковой информации по так называемому "делу Скрипалей" и данных о том, что якобы Россия причастна к катастрофе малазийского лайнера в небе над Украиной летом 2014 года.

Неофициально эту бригаду называют "Чиндитами" - в честь подразделения британской и индийской армии, созданного в Бирме во время Второй мировой войны, которое вело боевые действия в тылу врага, занимаясь саботажем и подрывными действиями.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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В сообщении, обнародованном на сайте российской дипломатической миссии в Лондоне, напомнили о том, что в свое время Великобритания поддержала госпереворот на Украине и приход к власти так называемого "правительства победителей" в нарушение конституционного строя в стране. Вскоре британская сторона направила военных инструкторов для обучения представителей украинских ВСУ спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска.

В настоящее время происходит другая спецоперация, масштабы и последствия которой еще предстоит оценить, а британское военное присутствие, отметили в российском посольстве, расширилось за счет оказания психологического воздействия и информационных операций в этой стране.

Данная информация ВВС, если она соответствует действительности, представляет собой новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине, происходящий как раз накануне президентских выборов в этой стране, заключили в российском дипломатическом представительстве в Лондоне.

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