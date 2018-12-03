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03.12.2018 20:26
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

Права дольщиков защитят с помощью эскроу-счетов

Текст: Ирина Жандарова
Законодательство о долевом строительстве претерпело изменения с 1 июля 2018 года. Защита дольщиков стала надежнее - благодаря усилению контроля за расходами девелоперов. Раньше застройщики имели счета в банках, с которых снимали средства без ограничения. Теперь же средства дольщиков поступают на специальный счет, который соответствует каждому из разрешений на строительство. Открыты такие счета в уполномоченных банках, которые обязаны контролировать их целевое расходование.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Банк имеет право отклонять операции, вызвавшие сомнения. К примеру, если заподозрит, что деньги направляются не на исполнение обязательств застройщика по определенному проекту. Чтобы убедиться в этом, банк вправе потребовать от застройщика дополнительные документы, подтверждающие, что операция осуществляется во исполнение этих обязательств.

Застройщики должны были открыть эти счета до 1 сентября 2018 года. Причем, многие банки восприняли это требование к застройщикам как возможность перекроить рынок и переманить к себе строительные компании из других банков, для чего создали для них благоприятные условия и низкие тарифы за обслуживание.

Уже сегодня могут переходит на эскроу-счета. Но в добровольном порядке. Как обязательные эскроу-счета заработают только с 1 июля 2019 года, когда законодательство вступит в полную силу. С таких счетов строительные компании не смогут снять деньги дольщиков до самого момента ввода объекта в эксплуатацию. Им придется оформлять кредиты, а это сделает процесс строительства дороже. Новые права банков защитят дольщиков от растраты и нецелевого использования средств застройщиками.

По мнению заместителя министра строительства Никиты Стасишина, чем больше банков будет допущено к проектному финансированию, тем доступнее кредиты будут для застройщиков. "Это позволит расширить количество кредитных организаций, в первую очередь крупных региональных, у которых есть компетенция по осуществления проектного финансирования жилищного строительства", - подчеркнул Стасишин.

Нормы, которые следует соблюдать застройщику, зависят от того, в какое время ими получены разрешения на строительство. Получившие его до 1 июля 2018 года строительные организации могут привлекать средства граждан и пользоваться ими, к ним применяется упрощенное банковское сопровождение. Полное банковское сопровождение применяется к компаниям, получившим разрешения до 1 июля 2019 года. Механизм эскроу-счетов, который предполагает хранение средств дольщиков на банковском счете до момента ввода объекта, начинает действовать в обязательном порядке с 1 июля 2019 года.

Кроме того, в Комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям предложили защитить права покупателей машиномест и кладовых помещений. Это позволит предоставить покупателям помещений в жилых домах полноценную защиту на все виды приобретаемых объектов.

Последнее время вместе с квартирами люди охотно приобретают места для машин и помещения для хранения вещей. Однако при банкротстве застройщика получить обратно деньги за эти приобретения сложно. Защитить права дольщиков предлагается путем внесения поправок в правительственный законопроект, который уже внесен в Госдуму.

Необходимость изменения законодательства о долевом строительстве связана с большим количеством недостроенных жилых домов в стране. На начало октября 2018 года в планы-графики регионов по восстановлению прав обманутых дольщиков включено 898 проблемных объектов. На начало года их числилось 836. Хотя из списка проблемных объектов было исключено 49 домов. В реестре обманутых дольщиков числятся 37,6 тысячи человек.

Экономика Недвижимость
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