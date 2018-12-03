Правительство решило продлить надзорные каникулы для малого бизнеса

Правительство РФ подготовило поправки в ряд законов, предусматривающие продление надзорных каникул для субъектов малого предпринимательства.

Ранее малый бизнес не привлекался к административной ответственности, был освобожден от плановых проверок до конца 2018 года, а законопроект продлевает срок до 2020 года, сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

"Бизнес-сообщество к этой инициативе относится весьма положительно, поскольку речь идет о возможности ведения бизнеса без отвлечения на проверки, которые, как правило, требуют много времени на подготовку материалов для контрольных органов", - отметил он.

При этом, пояснил Сергей Катырин, отмена плановых проверок не затронет отдельные виды государственного контроля, например, лицензионный контроль, пробирный надзор, надзор в области использования атомной энергии, контроль за обеспечением защиты гостайны. Останутся также плановые проверки в рамках видов контроля, в отношении которых установлены высокие категории риска, классы (категории) опасности.

Планируется, что поправки будут приняты до конца текущей сессии Госдумы, а сам закон вступит в силу с 1 января следующего года.