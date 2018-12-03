Все билеты на московские матчи сборной России в рамках Кубка Первого канала проданы. Об этом сообщает официальный "Твиттер" Федерации хоккея России.

Напомним, в столице на "Арене легенд" пройдут две игры с участием хозяев турнира: 13 декабря наши сыграют со шведами, а 15-го - с чехами. Еще один матч подопечные Ильи Воробьева проведут против команды Финляндии на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге 16 декабря.

"Аншлагу быть! Билеты на матчи сборной на московском этапе Кубка Первого канала полностью реализованы! Спасибо вам за поддержку, уже совсем скоро увидимся на трибунах", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что билеты на питерский матч российской команды по-прежнему есть в продаже: "Еще можно (и нужно!) попасть на матч на стадионе "Санкт-Петербург".