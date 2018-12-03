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Продюсер Пригожин продолжил выяснять отношения со Шнуровым в "стихах"

Поп-музыка
    03.12.2018, 11:35
Текст:   Олег Усков

Продолжает раскручиваться история с препирательствами между музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным и шоуменом, актером и автором-исполнителем, лидером группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым. 

Напомним, сначала продюсер выразил недовольство поклонниками творчества Шнурова и тем, что они огромными толпами подпевают нецензурным песням кумира. При этом Пригожин уточнил, что лично против Шнурова ничего не имеет, но мат на публичных мероприятиях - дело недопустимое. И за такое нужно штрафовать "от десяти миллионов рублей". Кроме того, продюсер обозвал фанатов Шнура "лохами".

Шнуров, по своему обыкновению, отреагировал через Instagram в т.н. стихах. Иронично отмечая, что отныне, "чтобы не прослыть последним лохом", будет слушать песни Валерии - супруги и подопечной Пригожина.

При этом Сергей обратил внимание, что в песнях у него "мат на мате" оттого, что они жизненные. Кроме того, такая подача материала гармонирует с лицом музыканта.

Продюсер, в свою очередь, предпочел не оставлять последнего слова за оппонентом и ответил так же - сегодня через Instagram, "поддержав баттл". Поскольку "привык то, что думает, прямо бросать".

Фото: youtube.com/ realstoizsta
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"Хороший ты парень, Серега!

Цветаеву знаешь и Блока.

Но матом торговать сейчас - мода

Так почем опиум для народа?", - интересуется продюсер в рифму.

"Иосиф всегда прав. Настоящий мужчина", - поддержали Пригожина некоторые подписчики. Хотя замечены в комментариях и критические реплики. В частности, один из юзеров патриотично заявил, что, по его мнению, лучше уж петь матом, чем на английском - "как Валерия".  

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