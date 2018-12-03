Путин не обсуждал с Трампом возможность визита в Вашингтон

Во время краткого общения на полях саммита "двадцатки" в Аргентине президенты России и США не говорили о возможности визита Владимира Путина в американскую столицу.

"Нет, не обсуждалась (такая возможность - прим. "РГ"), - ответил на соответствующий вопрос пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что саммит состоялся 30 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе. Как ранее рассказал сам Владимир Путин, он "в двух словах" ответил на вопросы Дональда Трампа по инциденту в Черном море. Говоря о полноценной встрече, российский президент заметил, что рассчитывает на то, что она состоится, когда американская сторона будет готова.