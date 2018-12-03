Путину доложили о мерах господдержки жителей села

О росте сельского хозяйства и мерах по повышению эффективности господдержки шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

"Каковы результаты работы отрасли по году?" - поинтересовался Владимир Путин. "Знаю, что в последнее время темпы были несколько скорректированы, как и чем вы это объясняете, как оцениваете? - спросил он. - И каковы перспективы и планы?".

В прошлом году рост сельскохозяйственной отрасли составил 2,5 процента, доложил Патрушев. "Это было обусловлено рядом факторов, в том числе достаточно серьезный, большой урожай", - объяснил он.

"В этом году, я думаю, мы сможем показать тоже в динамике рост сельскохозяйственного производства, - спрогнозировал министр. - При этом с января по август у нас был рост. В августе-сентябре мы показали небольшое снижение: в августе наблюдалось снижение 11 процентов, в сентябре наблюдалось снижение шесть процентов". "Но в целом по году, как я уже сказал, я думаю, что мы выйдем на рост один процент. Он не будет такой большой, как в прошлом году, но тем не менее это рост. Надеюсь, что в 2019 году тренд на рост сельхозпроизводства в нашей стране продолжится", - заметил он.

Патрушев вкратце рассказал об основных показателях агропромышленного комплекса. "У нас на сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100 процентах площадей. Главное, что, несмотря на несколько неблагоприятные погодные условия, нам удалось собрать хороший урожай - 110 миллионов тонн в чистом весе, это на 11 процентов больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет", - сообщил он.

"По итогам 2018 года рассчитываем также собрать 18 миллионов тонн маслосемян, это на 1,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, - сравнил докладчик. - Также практически завершен сбор урожая свеклы, он превысил 41 миллион тонн, накопано 6,7 миллиона тонн картофеля, собрано 4,2 миллиона тонн овощей открытого грунта и почти миллион тонн овощей закрытого грунта. Также более миллиона тонн плодов и ягод".

Полученный урожай позволит обеспечить внутреннюю потребность страны в продовольствии и направить запланированные объемы на экспорт, заверил глава министерства. "По нашим оценкам, экспортный потенциал по зерновым культурам составит 39 миллионов тонн, из которых 34 миллиона - это будет пшеница", - уточнил Патрушев. "Назову еще одну цифру: общий объем экспорта сельхозпродукции, как мы ожидаем, по итогам этого года составит порядка 26 миллиардов долларов", - сообщил он.

"Очень хорошо", - оценил президент.

Говоря об озимых, Патрушев уточнил, что сев проведен на площади более 17,5 миллиона гектаров. В прошлом году показатель был на полмиллиона гектаров ниже. "Ожидаем, что состояние озимых будет достаточно неплохое, надеемся на достаточно снежный покров и благоприятную погоду", - добавил он.

"Отдельно хотел доложить, что мы уделяем достаточно серьезное внимание рынку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, и мы регулярно осуществляем мониторинг цен на эти продукты. Соответственно, отслеживаем еженедельно цены производителей на хлеб и хлебобулочные изделия", - заверил министр. "Оптовые цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки - на уровне 2017 года. Оптовые цены на молоко тоже можно сравнить с ценами прошлого года", - рассказал он.

"При этом есть определенное отклонение по оптовым ценам на сахар, - уточнил Патрушев. - Оптовая цена на сахар выше, чем в прошлом году, но, в принципе, с учетом того, что мы произведем порядка 6 миллионов тонн сахара, а наше внутреннее потребление составляет 5,8 миллиона тонн, мы не видим, что будут какие-то сложности". "При этом, по нашей оценке, цена на белый сахар будет корректироваться", - добавил он, отметив, что ФАС начала работу по проверке ценовой ситуации на рынке сахара.

В регионы на оказание мер господдержки направлено порядка 121 миллиарда рублей, также сообщил докладчик. "До аграриев доведено 80 процентов от этих средств. К концу года этот показатель должен составить 100 процентов", - сказал он.

Впрочем, по словам Патрушева, механизм единой субсидии сейчас "несколько несовершенен", и Минсельхоз будет работать над тем, чтобы господдержка становилась более эффективной. В частности, речь идет о конкретизации поддержки регионов. После предварительного анализа министерство будет вырабатывать направления развития в области АПК, включая пищевую и перерабатывающую промышленность, для каждого региона в отдельности. При этом будет учитываться не только специфика области или края, но и особенности развития соседних регионов и экономики страны в целом. Формируемый на основе такого анализа механизм по индивидуальной поддержке конкретных направлений в рамках каждого региона и страны в целом нужен для достижения и максимальной эффективности отрасли, и также для развития экспорта, заключил докладчик.