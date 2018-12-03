СМИ продолжают качаться на волнах Керченского пролива. Пока что нет впечатления, что пик скандала пройден и "волнение на море" идет на убыль.

"Морской бой" между любыми двумя государствами - громкая и опасная игра, которая обязательно становится мировой сенсацией, порождает бури в СБ ООН и т.д. Но в данном случае все еще гораздо хуже. Это новая порция соли на российско-украинскую открытую рану. Больше того - понятно, что данный инцидент возник не сам по себе, а есть просто "выливание российско-украинского конфликта в море". Начиная с того, что Россия считает территориальные воды Крыма своими, а Украина - своими! Так что перед нами, по сути, частный аспект "разногласий по вопросу Крым наш", ну и "далее - везде". Однако пересказывать всю историю наших отношений начиная с 2014 или хотя бы поминутную историю данного конфликта (запись переговоров моряков выложена в Интернет) я не буду - долго, бессмысленно, всем известно.

Исходя из того, как фигуры расставлены (сами "расставились"), сегодня можно только попробовать понять, "в чью пользу" развивается партия и какие возможны новые ходы. Партия, где сами эти суденышки и моряки - пиар-пешки, которые ТВ раздувает до размера ферзей.

На Украине через 4 месяца первый тур президентских выборов. Только в этом контексте и стоит рассматривать все происходящие там политические телодвижения

Есть ли тут пиар-интерес у российского руководства?

Есть. Но достаточно умеренный: в России до 2021 не будет никаких крупных выборов или еще каких-то важных событий, ради которых может быть нужна "ударная возгонка рейтинга". Любое внешнее столкновение, да еще при том, что Россия побеждает, автоматически включает безусловно-патриотические рефлексы, происходит мгновенное сжатие мышц и зубов общества. Внешняя повестка по-прежнему безраздельно доминирует в ТВ-шоу и, судя по всем опросам, сильно достала зрителей этих шоу. Когда ее спрыснули "живой водой" из Керченского залива, она опять засияла всеми красками, пошла петь и плясать как молодая. Но, во-первых, повторяю, "капитализировать" этот подъем эмоций - не во что, выборов нет, значит "порыв уйдет в атмосферу". Во-вторых, керченский пиар-буксир все-таки довольно слабый, далеко он никого не увезет. Как только информповод исчерпается, пиар-эхо стихнет - "рейтинг уляжется" на свое естественное место. В-третьих, новое "керченское обострение" с Западом не вызывает (в отличие от 2014-го) шапкозакидательских восторгов в обществе - согласно опросам большинство наших граждан как раз хотело бы замирения, хотя и далеко не на любых условиях.

На Украине, понятно, ситуация принципиально иная: через 4 месяца первый тур президентских выборов. Только в этом контексте и стоит рассматривать все происходящие там политические телодвижения.

Известно, что Порошенко попытается избраться на второй строк (кстати, не так легко понять, почему этот официальный миллиардер так вцепился в свою булаву?). Соцопросы расходятся только в непринципиальных деталях. На первом месте - неувядающая Тимошенко (порядка 19% голосов), а вот на втором месте "сгрудились малые" : у Порошенко, Гриценко (экс-министр обороны), Зеленского (комик, игравший "президента-из-народа" в ТВ сериале! О намерении участвовать в выборах вообще не объявлял), Бойко (считается "пророссйским кандидатом") примерно одинаковый рейтинг - около 10% у каждого. Поэтому задача Порошенко ясна - любой ценой пробиться во 2-й тур. Там у него сильный шанс : ведь голосовать будут не за него, а "против Тимошенко", и он вполне может стать "победителем-от-противного".

Цугцванг - так называется в шахматах ситуация, когда игрок обязан ходить, но любой ход только ухудшает его положение. Похоже, это случай Порошенко

Итак, выигрывает ли Порошенко сейчас от нового обострения? Да, сейчас работают общие законы "полит-пиар-динамики": выброс политического адреналина, повышение патриотического давления в обществе... Все так. Но на Украине отнюдь не только президент оказывается бенефициаром этой "гипертонии". Ведь практически ВСЕ публичные фигуры Украины соревнуются в проклятиях в адрес "Мордора" (почти официальное название России в "братской Украине") - тут монополии ни у кого нет. Русофобская риторика - необходимое, но далеко не достаточное условие для избрания, тут слишком большая конкуренция! Та же Тимошенко легко может обвинить Порошенко в "слабости", "нерешительности", "бездействии перед русской агрессией". Так что у Порошенко есть шанс не всплыть, а как раз потонуть в Керченском заливе ... Возможно, с этим и связано пиар-решение о введении военного положения. Хотя бы что-то СДЕЛАТЬ (точнее "как бы сделать") - показать, изобразить свою РЕШИМОСТЬ. Но выстрел-то холостой, да и себе в ногу. Пафосного шума много - дела мало. "Войны с Россией" не будет - "за неявкой противника". Поэтому кроме ТВ-криков и раздражающих неудобств для массы избирателей "военное положение" ничего не даст. Понятно, что шансы президента это не улучшит...

Цугцванг - так называется в шахматах ситуация, когда игрок обязан ходить, но любой ход только ухудшает его положение. Похоже, это случай Порошенко. Чтобы отбиться от критики оппозиции (а она-то ни за что не отвечает !) и "приватизировать" все возникшее в обществе напряжение, президент должен чего-то реально (или символически) добиться, "организовать катарсис".

Что это могло бы быть? Освобождение моряков и судов? Но это всецело в руках России. Будет следствие, суд, и в любом случае далеко не факт, что их отпустят как раз "к выборам", до 31 марта. Зачем Москве делать такой подарок Порошенко?

Цугцванг... Но если в нем оказался Порошенко, то причин злорадствовать я не вижу. В более общем виде в цугцванге ведь находятся и Украина, и Россия. Вроде бы "надо что-то делать", а ходов-то не видно.