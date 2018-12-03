"Морской бой" между любыми двумя государствами - громкая и опасная игра, которая обязательно становится мировой сенсацией, порождает бури в СБ ООН и т.д. Но в данном случае все еще гораздо хуже. Это новая порция соли на российско-украинскую открытую рану. Больше того - понятно, что данный инцидент возник не сам по себе, а есть просто "выливание российско-украинского конфликта в море". Начиная с того, что Россия считает территориальные воды Крыма своими, а Украина - своими! Так что перед нами, по сути, частный аспект "разногласий по вопросу Крым наш", ну и "далее - везде". Однако пересказывать всю историю наших отношений начиная с 2014 или хотя бы поминутную историю данного конфликта (запись переговоров моряков выложена в Интернет) я не буду - долго, бессмысленно, всем известно.
Исходя из того, как фигуры расставлены (сами "расставились"), сегодня можно только попробовать понять, "в чью пользу" развивается партия и какие возможны новые ходы. Партия, где сами эти суденышки и моряки - пиар-пешки, которые ТВ раздувает до размера ферзей.
Есть ли тут пиар-интерес у российского руководства?
Есть. Но достаточно умеренный: в России до 2021 не будет никаких крупных выборов или еще каких-то важных событий, ради которых может быть нужна "ударная возгонка рейтинга". Любое внешнее столкновение, да еще при том, что Россия побеждает, автоматически включает безусловно-патриотические рефлексы, происходит мгновенное сжатие мышц и зубов общества. Внешняя повестка по-прежнему безраздельно доминирует в ТВ-шоу и, судя по всем опросам, сильно достала зрителей этих шоу. Когда ее спрыснули "живой водой" из Керченского залива, она опять засияла всеми красками, пошла петь и плясать как молодая. Но, во-первых, повторяю, "капитализировать" этот подъем эмоций - не во что, выборов нет, значит "порыв уйдет в атмосферу". Во-вторых, керченский пиар-буксир все-таки довольно слабый, далеко он никого не увезет. Как только информповод исчерпается, пиар-эхо стихнет - "рейтинг уляжется" на свое естественное место. В-третьих, новое "керченское обострение" с Западом не вызывает (в отличие от 2014-го) шапкозакидательских восторгов в обществе - согласно опросам большинство наших граждан как раз хотело бы замирения, хотя и далеко не на любых условиях.
На Украине, понятно, ситуация принципиально иная: через 4 месяца первый тур президентских выборов. Только в этом контексте и стоит рассматривать все происходящие там политические телодвижения.
Известно, что Порошенко попытается избраться на второй строк (кстати, не так легко понять, почему этот официальный миллиардер так вцепился в свою булаву?). Соцопросы расходятся только в непринципиальных деталях. На первом месте - неувядающая Тимошенко (порядка 19% голосов), а вот на втором месте "сгрудились малые" : у Порошенко, Гриценко (экс-министр обороны), Зеленского (комик, игравший "президента-из-народа" в ТВ сериале! О намерении участвовать в выборах вообще не объявлял), Бойко (считается "пророссйским кандидатом") примерно одинаковый рейтинг - около 10% у каждого. Поэтому задача Порошенко ясна - любой ценой пробиться во 2-й тур. Там у него сильный шанс : ведь голосовать будут не за него, а "против Тимошенко", и он вполне может стать "победителем-от-противного".
Итак, выигрывает ли Порошенко сейчас от нового обострения? Да, сейчас работают общие законы "полит-пиар-динамики": выброс политического адреналина, повышение патриотического давления в обществе... Все так. Но на Украине отнюдь не только президент оказывается бенефициаром этой "гипертонии". Ведь практически ВСЕ публичные фигуры Украины соревнуются в проклятиях в адрес "Мордора" (почти официальное название России в "братской Украине") - тут монополии ни у кого нет. Русофобская риторика - необходимое, но далеко не достаточное условие для избрания, тут слишком большая конкуренция! Та же Тимошенко легко может обвинить Порошенко в "слабости", "нерешительности", "бездействии перед русской агрессией". Так что у Порошенко есть шанс не всплыть, а как раз потонуть в Керченском заливе ... Возможно, с этим и связано пиар-решение о введении военного положения. Хотя бы что-то СДЕЛАТЬ (точнее "как бы сделать") - показать, изобразить свою РЕШИМОСТЬ. Но выстрел-то холостой, да и себе в ногу. Пафосного шума много - дела мало. "Войны с Россией" не будет - "за неявкой противника". Поэтому кроме ТВ-криков и раздражающих неудобств для массы избирателей "военное положение" ничего не даст. Понятно, что шансы президента это не улучшит...
Цугцванг - так называется в шахматах ситуация, когда игрок обязан ходить, но любой ход только ухудшает его положение. Похоже, это случай Порошенко. Чтобы отбиться от критики оппозиции (а она-то ни за что не отвечает !) и "приватизировать" все возникшее в обществе напряжение, президент должен чего-то реально (или символически) добиться, "организовать катарсис".
Что это могло бы быть? Освобождение моряков и судов? Но это всецело в руках России. Будет следствие, суд, и в любом случае далеко не факт, что их отпустят как раз "к выборам", до 31 марта. Зачем Москве делать такой подарок Порошенко?
Цугцванг... Но если в нем оказался Порошенко, то причин злорадствовать я не вижу. В более общем виде в цугцванге ведь находятся и Украина, и Россия. Вроде бы "надо что-то делать", а ходов-то не видно.