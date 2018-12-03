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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Арсенал" неожиданно обыграл лидера чемпионата

Текст: Артур Нанян

В Туле состоялся заключительный матч 16-го тура отечественной Премьер-лиги. "Арсенал" принимал лидера чемпионата "Зенит". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
"Арсенал" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча 16-го тура РПЛ

В последнее время питерцы откровенно плохо выступают в гостях. Из четырех предыдущих матчей на чужих полях в чемпионате "Зенит" набрал три очка лишь в одном - против "Крыльев Советов" (1:0). В остальных трех команда Сергея Семака неизменно проигрывала. Не набрала она очков и на этот раз.

Дважды по ходу встречи зенитовцам пришлось отыгрываться. Когда счет стал 2:2, казалось, гости дожмут соперника. Но из-за грубейшей ошибки Михи Мевли "сине-бело-голубые" пропустили третий мяч, а затем и четвертый.

Проиграв, "Зенит" тем не менее остался лидером чемпионата. Но позволил "Краснодару" приблизиться к себе. "Быки" отстают от питерцев лишь на два очка.

Тело футболиста "Локомотива" помогла найти лиса
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