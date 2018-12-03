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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Загадай желание

Дед Мороз открыл в столице свою сказочную почту
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7735 (272)
Дед мороз специально прибыл в столицу из Великого Устюга, чтобы открыть свою сказочную почту и дать старт новогодним представлениям.
Волшебная почта будет работать до 14 января. Фото: Сергей Михеев Волшебная почта будет работать до 14 января. Фото: Сергей Михеев
Волшебная почта будет работать до 14 января. Фото: Сергей Михеев

В Московском зоопарке он появился не с пустыми руками. В небольшой плетеной корзинке преподнес подарок - двух славных мини-пигов - карликовых домашних поросят, символов наступающего 2019 года. Белую хрюшку Дед Мороз назвал Счастье, черную - Радость. Им по два месяца, поэтому несколько недель они проведут на карантине, а после все желающие могут познакомиться с ними в вольере. "Многие почему-то считают, что свинья - грязное животное, но это неправда: они чистоплотные и сейчас многие заводят их у себя дома", - сказал Дед Мороз и обратил внимание, что за животными нужен особый уход. В зоосаде есть все условия, чтобы вырастить поросят и научить ухаживать за ними маленьких посетителей."Пусть они приносят счастье и радость", - пожелал волшебник.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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А еще вместе со Снегурочкой он открыл в зоопарке новогоднее отделение волшебной почты, откуда можно отправить письмо в резиденцию Деда Мороза. Почтовый ящик для отправки писем установлен у входа в Дом Клюева на старой территории зоопарка, на нем адрес - 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза.

Одними из первых опустили в сказочный ящик разрисованные конверты десятилетняя Варя Милехина и шестилетний Костя Гавриков. Варя поделилась с "РГ", что мечтает в Новый год получить огромную игрушку - бульдога, потому что очень любит собак. "А Костя заказал дедушке много разноцветных машинок", - выдала она друга. Четырехлетняя Арина Кудрячева написала в своем письме, что под елкой хотела бы найти скейтборд, а ее ровесница Рада Ефимова - микрофон, который сам поет.

Дедушка Мороз обещал исполнить все пожелания и настоятельно рекомендовал ребятам в новогоднюю ночь спать и не дожидаться его прихода, потому что он еще тот хитрец и найдет способ не показаться на глаза, но подарок под елкой все равно оставит.

Волшебная почта будет работать в Московском зоопарке до 14 января.

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