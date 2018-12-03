До конца года дольщикам Подмосковья выдадут 6 тысяч ключей

Первые пять объектов, брошенных обанкротившейся строительной компанией Urban Group в Подмосковье, достроены. К приему новоселов готовы по одному дому в жилищных комплексах "Опалиха О3", "Митино О2" и "Видный город", а также два дома в "Солнечной системе", сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Всего, по его словам, в Подмосковье насчитывается около 30 тысяч дольщиков, чьи дома не сданы в срок. Из них в реестре обманутых числятся 9,8 тысячи человек. И с некоторыми объектами очень сложно работать, из-за проблем с поиском инвесторов, выделением земельных участков и возбужденных уголовных дел. И хотя до конца года областные власти пообещали дополнительно выдать соинвесторам порядка 6 тысяч ключей, именно дома, брошенные компанией Urban Group, сильно портят статистику.

На решение проблем дольщиков Urban Group область в этом году выделила 3 миллиарда рублей

В эту стройку вложились 14,5 тысячи человек. На решение проблем дольщиков Urban область в этом году выделила 3 миллиарда рублей, на недостроях сейчас ежедневно работают около тысячи строителей. Одна из самых сложных ситуаций сложилась в жилищном комплексе "Лайково" Одинцовского района, где недостроены 14 домов. Средняя их готовность составляет всего 20процнтов, но, как говорит Артур Гарибян, сейчас на "Лайково" "зашел достаточно продвинутый застройщик", и больших угроз для этого комплекса уже нет. "Разрабатываются механизмы, которые в ближайшей перспективе позволят нам реализовать до конца все проблемные объекты Urban", - пообещал Гарибян.

Он добавил, что только в этом году в долевое строительство жилья в Подмосковье были возвращены 3 миллиарда рублей, которые недобросовестные застройщики могли потратить на другие цели. Добиться этого помогло перераспределение полномочий, в результате которого контроль за долевым строительством был передан областному Главгосстройнадзору.

"Такая реорганизация позволила нам увеличить количество проверок застройщиков с 20 в 2017 году до 137 в 2018-м. По их результатам значительную сумму удалось вернуть на расчетные счета застройщиков и впоследствии в стройку", - подчеркнул начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В надзорном ведомстве "РГ" уточнили, что по действующему законодательству к нецелевому использованию средств, привлеченных с граждан на долевое строительство жилья, относятся расходы, например, на выдачу займов или погашение процентов по кредиту, не имеющему целевого назначения. Участившиеся проверки позволяют лучше отслеживать нецелевые траты, которые Главгосстройнадзор требует возвращать в стройку. В противном случае нарушителям грозят серьезные меры взыскания, вплоть до приостановки деятельности и возбуждения уголовных дел.

Артур Гарибян добавил, что в области уже есть прецеденты, когда застройщикам за нецелевые расходы было заблокировано привлечение денежных средств граждан. "Это позволило не допустить появления более 3800 новых обманутых дольщиков", - отметил Гарибян.

Кстати

По словам Гарибяна, с 2013 года в Подмосковье удалось решить проблемы 28 тысяч обманутых дольщиков. Только в этом году ключи от квартир в домах-долгостроях уже получили более 8 тысяч человек.