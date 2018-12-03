Полузащитника молодежной команды "Локомотив" Алексея Ломакина нашли мертвым через два дня после пропажи. На момент подготовки материала официального сообщения СКР еще не поступило. Алексей Ломакин - воспитанник футбольного клуба "Локомотив".

Детали преступления пока неизвестны. Известно лишь то, что спортсмена нашли 2 декабря в Москве. А в конце ноября в СМИ появилась информация, что Ломакин пропал. Его мать рассказала, что сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив", переночевал там, а потом перестал выходить на связь. Позже нашли телефон Ломакина. Он оставил его в такси вместе с рюкзаком. В автомобиле футболист ехал с другом, который рассказал, что они якобы вместе употребляли спиртные напитки. И он не помнит, где они побывали в тот вечер.

Судя по официальному сайту футбольного клуба "Локомотив", Ломакин последний раз выходил на поле за основной состав молодежной сборной недавно - в сентябре 2018 года в матче против ФК "Динамо" (Москва). Всего в сезоне 2018-2019 годов Ломакин провел на поле 89 минут и сыграл три матча.