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03.12.2018 12:48
Проект: В регионах

Губернатор поздравил школу Велижа с вековым юбилеем

В рамках рабочей поездки в муниципалитет губернатор Алексей Островский принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 100-летия со дня основания средней школы №1 города Велижа.
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

За вековую историю своего существования учебное заведение неоднократно реорганизовывалось - начав функционировать как семилетняя школа 2-ой ступени, оно было преобразовано в неполную среднюю школу, позднее - в трудовую политехническую школу №1. Свой нынешний статус образовательная организация получила в 1936 году.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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В 2010 году началось возведение нового здания учебного заведения, однако, работы пришлось приостановить в связи с отсутствием финансирования. Ввести объект в эксплуатацию удалось в 2016 году. Благодаря содействию со стороны главы региона Алексея Островского и заместителя председателя Государственной думы РФ Сергея Неверова из федерального бюджета был выделен необходимый объем средств, позволивших завершить строительство.

Сегодня школа располагает современной материально-технической базой - в здании оборудованы более 30 классных комнат, два универсальных спортивных зала, актовый зал, две спортивные площадки, библиотека (фонд насчитывает свыше 15 тысяч книг). Кабинеты снабжены наглядными пособиями, мультимедийной аппаратурой, индивидуальными планшетами и ноутбуками для каждого ученика. Кроме того, работает цифровая лаборатория и гидрометеостанция.

В настоящее время здесь учатся порядка 500 ребят. Ежегодно школьники принимают активное участие и занимают призовые места в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня, в их числе - Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада "Наше наследие", всероссийский форум "РДШ - территория самоуправления", российско-белорусский конкурс авторских стихов "Магия пера" и пр.

Приветствуя гостей праздничного мероприятия, губернатор Алексей Островский подчеркнул: "Столетие школы - это, безусловно, знаковое событие не только в жизни города Велижа, но и всего района в целом. Поэтому я посчитал необходимым лично приехать и всех вас поздравить со столь знаменательным юбилеем. Сложно даже представить, сколько человеческих судеб прошло через это учебное заведение - как ребят, так и педагогов, всех тех, кто сеял разумное, доброе, вечное, передавал свои знания и опыт на разных этапах развития школы. Отрадно, что вы отмечаете эту значимую дату в новом здании, отвечающем самым современным образовательным стандартам, где созданы необходимые условия для организации качественного учебно-воспитательного процесса".

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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В свою очередь, директор средней школы №1 Наталья Алексеева выразила признательность главе региона за помощь, оказанную при строительстве нового здания. "Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить губернатора Алексея Владимировича Островского, а также вице-спикера Государственной думы Сергея Ивановича Неверова за то, что сегодня у юных велижан есть счастливая возможность учиться в одной из лучших по своей оснащенности школ области, - отметила Наталья Алексеева, - Столетний юбилей нашего учебного заведения - это, с одной стороны, большая радость, а с другой - серьезная ответственность как перед теми, кто учился и работал до нас, так и перед новым поколением учеников и педагогов. Но я убеждена, у велижской школы - прекрасное будущее. Не сомневаюсь, что все наши замыслы обязательно осуществятся!"

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