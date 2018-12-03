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03.12.2018 09:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Изобретателя бифидока объявили в международный розыск

В Москве заочно арестован бизнесмен Игорь Вайншток. Информацию об аресте подтвердили в Пресненском суде столицы. Кроме того, Вайншток объявлен в международный розыск.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Мужчина, как сообщает ТАСС, обвиняется в невыплате заработной платы своим сотрудникам.

Согласно имеющейся информации, предпринимателю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента его экстрадиции или с момента его задержания в России.

Отметим, что бизнесмена называют создателем кисломолочного напитка бифидок.

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