Изобретателя бифидока объявили в международный розыск

В Москве заочно арестован бизнесмен Игорь Вайншток. Информацию об аресте подтвердили в Пресненском суде столицы. Кроме того, Вайншток объявлен в международный розыск.

Мужчина, как сообщает ТАСС, обвиняется в невыплате заработной платы своим сотрудникам.

Согласно имеющейся информации, предпринимателю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента его экстрадиции или с момента его задержания в России.

Отметим, что бизнесмена называют создателем кисломолочного напитка бифидок.