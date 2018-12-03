Курского врача отстранили от работы за смерть пациента

В Курске оглашен приговор врачу городской больницы - ее признали виновной в смерти пациента вследствие плохого исполнения профессиональных обязанностей, сообщили в прокуратуре региона.

В августе 2017 года в больницу поступил 43-летний мужчина. В направлении участкового терапевта стояла пометка "Срочно". Несмотря на это, врач приемного отделения отказала пациенту в госпитализации и направила его на амбулаторное лечение. Пока мужчина добрался до поликлиники, самочувствие его резко ухудшилось, из регистратуры его забрала скорая помощь и доставила обратно в ту же больницу. Реанимационные мероприятия результата не дали - пациент скончался.

- По заключению эксперта, своевременная госпитализация и лечение имевшейся патологии сердечно-сосудистой системы могло предотвратить наступление смерти, - рассказал пресс-секретарь прокуратуры Алексей Цуканов.

Врача приемного отделения больницы приговорили к двум годам ограничения свободы и лишили права в течение этого срока заниматься лечением больных.