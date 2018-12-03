Мать и двое детей погибли при пожаре под Брянском

Мать и двое маленьких детей погибли в результате пожара в Брянской области. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, об этом сообщает СК РФ.

По данным следствия, пожар произошел утром 3 декабря в деревне Бохоричи Почепского района Брянской области. После ликвидации пожара спасатели обнаружили на месте трагедии тела трех погибших: 21-летней местной жительницы и двух ее детей-дошкольников.

- Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух и более лиц по неосторожности, - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности печного отопления.