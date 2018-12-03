Возможности санитарной авиации в Москве будут расширяться за счет подготовки новых пилотов. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в своем Twitter. Новые экипажи медицинских вертолетов окажут экстренную помощь не только раненым в ДТП, но и больным с инфарктами и инсультами.

Каждый день в столице дежурят экипажи трех санитарных вертолетов. В ближайшие месяцы завершится подготовка шести новых пилотов. Но кроме самих вертолетчиков в состав команды винтокрылой машины входит еще и медицинская бригада. При этом вертолет доставит раненого в больницу в несколько раз быстрее "скорой помощи". С начала этого года санитарные вертолеты отправлялись на вызовы 492 раза. Значительная часть вызовов - на ДТП. Если пострадал или хотя бы ушибся ребенок - вертолет почти обязателен. Но бывают случаи, когда никакой аварии не произошло, но экстренная помощь необходима. Один из самых удивительных случаев недавно произошел на аэродром в Остафьево. Один из сотрудников, 60-летний Валерий Афанасьев, вдруг почувствовал себя плохо. Прихватило сердце. Коллеги поняли, что дело серьезное и вызвали "скорую". Приехали совсем "зеленые" фельдшеры. Тем не менее они быстро определили, что нужна экстренная госпитализация. Но как быстро довезти больного до профильного стационара?

Аэродром находится в окрестностях Бутова - до центральных клиник полчаса пути по пробкам при лучшем раскладе. Повезло, что в Остафьево базировались вертолеты Московского авиационного центра. В тот день как раз была смена лучшего пилота-спасателя Юрия Лебедева. Именно он принял решение лететь с больным до клиники, хотя стояла низкая облачность. В несколько минут геликоптер донес пациента до одной из лучших городских больниц. Валерий до сих пор часто вспоминает, как пилот еще в полете его наставлял: мол, ни от каких процедур не отказывайся, сделай все анализы. Уверял - все будет хорошо! Прогноз опытнейшего Юрия Лебедева полностью сбылся. Более того, врачи в больнице отметили: у пациента было предынфарктное состояние. Еще несколько минут промедления - и все, последствия были бы очень серьезными.

При инфаркте дорога каждая секунда. Спасти больного можно только с помощью санавиации

В департаменте ГО, ЧС и пожарной безопасности отметили, что дежурство авиационных бригад стало круглосуточным с июня этого года. Больше половины пилотов авиацентра получили допуски к рейсам в темноте, остальной летный состав - в процессе. Во время ночных полетов удалось спасти более 30 человек.