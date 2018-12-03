Новости

Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином замечательными 00:39
ЦБ РФ попросит делиться информацией о крупных валютных сделках 03.12.2018
Экипаж корабля "Союз МС-11" перешел на МКС 03.12.2018
МИД Ирана отказался подтверждать испытание баллистической ракеты 03.12.2018
Песков рассказал о счастье в работе 03.12.2018
Песков объяснил заминку с декларацией G20 03.12.2018
"Арсенал" неожиданно обыграл лидера чемпионата 03.12.2018
Вооруженный мужчина задержан в приемной болгарского президента 03.12.2018
Песков рассказал о любви к Турции 03.12.2018
Песков сравнил себя с сапером и рассказал о графике президента 03.12.2018
В Москве на улице у мужчины отняли 40 миллионов рублей 03.12.2018
Под Житомиром в соборе УПЦ прошли обыски 03.12.2018
Песков рассказал, чем может обернуться создание квазигосударств в Сирии 03.12.2018
В Керчи украинские катера отбуксировали к другому причалу 03.12.2018
В Северной Осетии водитель сбил полицейского и скрылся 03.12.2018
Сайт Минкомсвязи переехал на новый домен 03.12.2018
Скончался писатель Андрей Битов 03.12.2018
Сирия ценит принципиальную позицию Минска по поддержке Дамаска 03.12.2018
В МИД связали рост жертв среди жителей в Афганистане с действиями США 03.12.2018
НАТО усилила свое присутствие в Черном море в 2018 году 03.12.2018
Volkswagen презентовал спецверсию "Жука" 03.12.2018
Тело футболиста "Локомотива" помогла найти лиса 03.12.2018
МАЗ до конца года поставит в Чувашию около 60 автобусов 03.12.2018
У Ещенко подозрение на разрыв крестообразной связки колена 03.12.2018
Трамп хочет обсудить с Путиным и Си прекращение гонки вооружений 03.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
03.12.2018 23:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Помощь на высоте

"Сердечников" доставят в больницу на вертолетах
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7735 (272)
Возможности санитарной авиации в Москве будут расширяться за счет подготовки новых пилотов. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в своем Twitter. Новые экипажи медицинских вертолетов окажут экстренную помощь не только раненым в ДТП, но и больным с инфарктами и инсультами.
Геликоптеру не страшны пробки - за несколько минут он доставляет пациента в клинику. Фото: РИА Новости Геликоптеру не страшны пробки - за несколько минут он доставляет пациента в клинику. Фото: РИА Новости
Геликоптеру не страшны пробки - за несколько минут он доставляет пациента в клинику. Фото: РИА Новости

Каждый день в столице дежурят экипажи трех санитарных вертолетов. В ближайшие месяцы завершится подготовка шести новых пилотов. Но кроме самих вертолетчиков в состав команды винтокрылой машины входит еще и медицинская бригада. При этом вертолет доставит раненого в больницу в несколько раз быстрее "скорой помощи". С начала этого года санитарные вертолеты отправлялись на вызовы 492 раза. Значительная часть вызовов - на ДТП. Если пострадал или хотя бы ушибся ребенок - вертолет почти обязателен. Но бывают случаи, когда никакой аварии не произошло, но экстренная помощь необходима. Один из самых удивительных случаев недавно произошел на аэродром в Остафьево. Один из сотрудников, 60-летний Валерий Афанасьев, вдруг почувствовал себя плохо. Прихватило сердце. Коллеги поняли, что дело серьезное и вызвали "скорую". Приехали совсем "зеленые" фельдшеры. Тем не менее они быстро определили, что нужна экстренная госпитализация. Но как быстро довезти больного до профильного стационара?

Москвичи стали втрое реже умирать от инфарктов

Аэродром находится в окрестностях Бутова - до центральных клиник полчаса пути по пробкам при лучшем раскладе. Повезло, что в Остафьево базировались вертолеты Московского авиационного центра. В тот день как раз была смена лучшего пилота-спасателя Юрия Лебедева. Именно он принял решение лететь с больным до клиники, хотя стояла низкая облачность. В несколько минут геликоптер донес пациента до одной из лучших городских больниц. Валерий до сих пор часто вспоминает, как пилот еще в полете его наставлял: мол, ни от каких процедур не отказывайся, сделай все анализы. Уверял - все будет хорошо! Прогноз опытнейшего Юрия Лебедева полностью сбылся. Более того, врачи в больнице отметили: у пациента было предынфарктное состояние. Еще несколько минут промедления - и все, последствия были бы очень серьезными.

При инфаркте дорога каждая секунда. Спасти больного можно только с помощью санавиации

В департаменте ГО, ЧС и пожарной безопасности отметили, что дежурство авиационных бригад стало круглосуточным с июня этого года. Больше половины пилотов авиацентра получили допуски к рейсам в темноте, остальной летный состав - в процессе. Во время ночных полетов удалось спасти более 30 человек.

Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча"-2018
Песков предупредил о "нехороших" последствиях выхода США из ДРСМД
В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа
В Керчи украинские катера отбуксировали к другому причалу
В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК