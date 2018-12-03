Оперативники ликвидировали наркопритон на востоке Москвы

Оперативники столичной наркополиции в районе Измайлово в квартире одного из домов на 9-й Парковой улице ликвидировали наркопритон. Об этом сегодня сообщила замначальника пресс-службы московской полиции Екатерина Гузь.

- Установлено, что неработающий, ранее судимый 43-летний житель столицы неоднократно предоставлял жилое помещение наркоманам с целью совместного потребления запрещенных веществ. В качестве вознаграждения за использование своей квартиры злоумышленник получал наркотические средства и психотропные вещества. В ходе обыска квартиры полицейские обнаружили шприцы, флаконы, ложки со следами нагара и другие предметы, используемые для употребления наркотиков, - рассказала Гузь.

Хозяину криминальной квартиры избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье УК: организация наркопритонов. Санкция по ней предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Надо сказать, что количество выявленных в столице наркопритонов, по сравнению с прошлым годом, увеличилось. Например, за 10 дней региональной оперативно-профилактической операции, проведенной в 1 квартале этого года на территории Москвы, выявлено и пресечено 62 преступления, связанных с организацией и содержанием наркопритонов.

Заметно активизировались в борьбе с наркопреступлениями и сами москвичи. С начала года в полицию уже поступило свыше 400 сообщений и коллективных жалоб о фактах употребления запрещенных веществ, в том числе 83 сообщения об организации наркопритонов в жилом секторе.

По информации же пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, с начала года выявлено 75 преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов.