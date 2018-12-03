Семья москвичей погибла от отравления под Владимиром

Четыре человека во Владимирской области погибли от отравления угарным газом в доме с неисправным газовым котлом. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, первой жертвой отравления стал 73-летний житель Москвы, который приехал 29 ноября в свой дом в деревне Чуприяново Петушинского района Владимирской области. Добротный трехэтажный кирпичный дом семья пенсионера использовала в основном для летнего отдыха. Хозяин решил включить на зиму газовый котел.

- Через некоторое время родные и соседи по даче забеспокоились, поскольку пенсионер не выходил на телефонную связь и не подавал признаки нахождения в доме. Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили после вскрытия дома, - сообщили в СК.

На следующий день из Москвы приехали две дочери пенсионера 43 и 46 лет и 41-летний зять, чтобы заняться вопросами организации похорон. Но через некоторое время и они перестали выходить на связь с родными.

Когда на место приехали криминалисты, то обнаружили всех троих мертвыми. Эксперты отметили, что в доме трудно дышать, поскольку в воздухе зафиксирована высокая концентрация продуктов горения.

- Первичными экспертными выводами констатирована причина смерти четверых пострадавших - от отравления угарным газом, - сообщили в СК.

По отзывам соседей, семья была дружной и благополучной.

По факту смерти четырех человек следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Эксперты установили, что в апреле этого года в доме был проведен ремонт газового котла - по всей вероятности, неправильно. Сейчас силовики ищут людей, которые занимались ремонтом или заменой газового котла в доме.