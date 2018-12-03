Новости

В Петербурге появилась мобильная бригада для помощи людям с ВИЧ 16:06
Хакеры опубликовали новые документы по борьбе с российской пропагандой 16:05
Видеоповторы появятся в Лиге чемпионов уже в этом сезоне 15:58
Почему Словения отказывает австрийцам в статусе меньшинства 15:55
Футболиста "Локомотива" нашли мертвым после застолья 15:50
Правительство решило продлить надзорные каникулы для малого бизнеса 15:48
В Эрмитаже посетителям разрешат трогать руками копии экспонатов 15:48
Семья москвичей погибла от отравления под Владимиром 15:48
Корабль "Союз МС-11" отделился от ракеты и взял курс на МКС 15:45
Песков: Путин не выступит с Посланием до конца года 15:40
Когда на Воробьевы горы вернется исторический горнолыжный трамплин 15:40
Москалькова назвала ошибкой закон о декриминализации семейного насилия 15:40
В Удмуртии в гаражах нашли тела трех мужчин 15:35
В Башкирии выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы 15:35
Kepler в деталях заснял гибель звезды 15:33
На экс-замначальника УГИБДД Мурманской области завели уголовное дело 15:28
На Восточном собрали две ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" 15:24
В Москве обсудили будущее телеиндустрии 15:23
В Греции назвали дату оглашения решения по делу россиянина Винника 15:20
arl F. Bucherer отмечает 130-летие созданием лимитированной модели 15:18
В Петербурге женщину отправили в колонию за продажу сына полицейскому 15:18
В Башкирии после матча подрались юные хоккеисты и их родители 15:15
"Бастионы" и "Балы" нанесли ракетные удары в Черном море 15:10
Видео: Беспечный велосипедист чудом не попал под поезд 15:08
СК назвал предварительную причину авиакатастрофы в НАО 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
03.12.2018 15:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Семья москвичей погибла от отравления под Владимиром

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Четыре человека во Владимирской области погибли от отравления угарным газом в доме с неисправным газовым котлом. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

По данным следствия, первой жертвой отравления стал 73-летний житель Москвы, который приехал 29 ноября в свой дом в деревне Чуприяново Петушинского района Владимирской области. Добротный трехэтажный кирпичный дом семья пенсионера использовала в основном для летнего отдыха. Хозяин решил включить на зиму газовый котел.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Под Владимиром возбудили дело о взрыве газа в жилом доме

- Через некоторое время родные и соседи по даче забеспокоились, поскольку пенсионер не выходил на телефонную связь и не подавал признаки нахождения в доме. Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили после вскрытия дома, - сообщили в СК.

На следующий день из Москвы приехали две дочери пенсионера 43 и 46 лет и 41-летний зять, чтобы заняться вопросами организации похорон. Но через некоторое время и они перестали выходить на связь с родными.

Когда на место приехали криминалисты, то обнаружили всех троих мертвыми. Эксперты отметили, что в доме трудно дышать, поскольку в воздухе зафиксирована высокая концентрация продуктов горения.

- Первичными экспертными выводами констатирована причина смерти четверых пострадавших - от отравления угарным газом, - сообщили в СК.

По отзывам соседей, семья была дружной и благополучной.

По факту смерти четырех человек следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Эксперты установили, что в апреле этого года в доме был проведен ремонт газового котла - по всей вероятности, неправильно. Сейчас силовики ищут людей, которые занимались ремонтом или заменой газового котла в доме.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Путин не выступит с Посланием до конца года
Курс рубля вырос к доллару и евро после подорожания нефти
Украина проведет военные учения у российских границ
Депутат Рады рассказал о "большой беде" Украины
Система распознавания лиц преступников заработает в Москве в 2019 году