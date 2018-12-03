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03.12.2018 15:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Система распознавания лиц преступников заработает в Москве в 2019 году

Текст: Иван Пышечкин

Десятки преступников задержаны в Москве в ходе испытаний системы распознавания лиц, которая будет полностью запущена в 2019 году, сообщил в ходе совещания по профилактике правонарушений мэр столицы Сергей Собянин.

"Чтобы улучшать безопасность в городе, мы в ближайшее время выйдем на новый уровень информационных технологий в работе правоохранительных органов. Уже в этом году сменили более 40% камер видеонаблюдения на более совершенные. В следующем году мы завершим эту работу и впервые создадим систему распознавания лиц, которая будет определять преступников в розыске", - сказал Сергей Собянин.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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По словам градоначальника, система показала высокие результаты в ходе тестирования в метрополитене и ряде районов Москвы. Она помогла найти и задержать десятки людей, находившихся в розыске.

В ходе совещания мэр также отметил, что за последние годы в Москве значительно улучшилась статистика по различным преступлениям.

"За последние семь лет количество убийств в городе стало вдвое меньше, количество грабежей - в 3,5 раза меньше, угонов машин - в 4 раза, квартирных краж - в 4,5 раза. Это серьезные цифры, которые меняют и улучшают ситуацию в городе", - отметил Сергей Собянин.

Глава города также рассказал, что правоохранительные органы отлично справились с обеспечением безопасности в столице во время проведения ЧМ-2018. По его словам, многие иностранные болельщики изменили свое отношение к Москве и России в лучшую сторону. Чтобы подготовить город к спортивному мероприятию, годами велась системная работа не только в области повышения уровня безопасности, но по улучшению транспортной инфраструктуры, благоустройству и наведению порядка с торговлей.

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