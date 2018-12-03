СК начал проверку сайта с детской проституцией

В Москве журналисты нашли сайт, где под видом детской одежды предлагалась детская проституция. По этому факту ГСУ СК столицы начал доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в одном из СМИ появились сообщения об интернет-портале, где рекламировалась детская одежда. На самом деле, отмечали репортеры, там предлагалась "аренда детей" для занятия проституцией. В числе прочего предлагалась "доставка за пределы столицы". По факту публикации назначена доследственная проверка. Уточняются все детали, описанные в материале.

По итогам проверки решится, есть ли основания для уголовного дела.