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03.12.2018 19:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подарила и не забыла

Певица Мария Максакова просит вернуть квартиру
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Пресненский районный суд Москвы вернулся к рассмотрению претензий оперной певицы Марии Максаковой по одной из столичных квартир к своему последнему мужу.

Она оспаривает сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной Далхатом Халаевым - ее третьим супругом. Он владел этой жилплощадью на основании дарственной, выданной Максаковой летом нынешнего года.

Певица, которая проживает постоянно в Киеве, по второму иску требует отменить сделку по купле-продаже этой квартиры. Халаев успел продать ее своему земляку из Ингушетии Мурату Мержоеву. Максакова считает, что необходимо "истребовать имущество из чужого незаконного владения" в ее пользу.

Максакова отказалась от иска с требованием отменить продажу квартиры

Кстати, еще до начала предварительного рассмотрения дел адвокат нового владельца недвижимости Ольга Маркова рассказала журналистам, что сделка по покупке квартиры Мержоевым официально зарегистрирована Росреестром и является законной. В начале ноября суд уже приступал к рассмотрению иска Максаковой и к Халаеву, и к Мержоеву. Но суд не состоялся, так как сама истица через своего представителя отозвала свои требования, которые были изложены в едином иске.

Напомним, Максакова - вдова убитого 23 марта 2017 года в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году они уехали из России.

Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, а в Следственном комитете РФ этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия. По решению суда экс-депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Но осенью нынешнего года в суде дело против него в связи со смертью было прекращено.

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