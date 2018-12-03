Пресненский районный суд Москвы вернулся к рассмотрению претензий оперной певицы Марии Максаковой по одной из столичных квартир к своему последнему мужу.

Она оспаривает сделку по продаже квартиры на Краснопресненской набережной Далхатом Халаевым - ее третьим супругом. Он владел этой жилплощадью на основании дарственной, выданной Максаковой летом нынешнего года.

Певица, которая проживает постоянно в Киеве, по второму иску требует отменить сделку по купле-продаже этой квартиры. Халаев успел продать ее своему земляку из Ингушетии Мурату Мержоеву. Максакова считает, что необходимо "истребовать имущество из чужого незаконного владения" в ее пользу.

Кстати, еще до начала предварительного рассмотрения дел адвокат нового владельца недвижимости Ольга Маркова рассказала журналистам, что сделка по покупке квартиры Мержоевым официально зарегистрирована Росреестром и является законной. В начале ноября суд уже приступал к рассмотрению иска Максаковой и к Халаеву, и к Мержоеву. Но суд не состоялся, так как сама истица через своего представителя отозвала свои требования, которые были изложены в едином иске.

Напомним, Максакова - вдова убитого 23 марта 2017 года в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году они уехали из России.

Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, а в Следственном комитете РФ этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия. По решению суда экс-депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Но осенью нынешнего года в суде дело против него в связи со смертью было прекращено.