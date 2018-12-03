Украдена коллекция старинных фотоаппаратов на 5 миллионов рублей

В Москве из офисного помещения на Болотной площади из сейфа украли коллекцию старинных фотоаппаратов и объективов на 5 миллионов рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники уголовного розыска уже задержали подозреваемого на Проектируемом проезде. Выяснилось, что вор был знаком с коллекционером и знал, где хранятся раритеты. Знал он и цены на эти вещи - похищенные приборы он сдал в различные комиссионные магазины. Но полицейские успели изъять часть фототехники.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Кстати, старинные аппараты пользуются огромной популярностью не только у коллекционеров и антикваров, но и у обычных людей, увлекающихся фотографией. И это несмотря на обилие современных гаджетов. Знатоки считают, что истинная художественность фотографии возможна только на пленке и бумаге.

Сегодня старинный фотоаппарат можно приобрести и за 500, и за 100 000 рублей, это зависит от города, технического состояния, возраста и комплектности. Ну и от запросов самого продавца. Эксклюзивность устройств заключается не только в их солидном возрасте, но и в том, что они находятся в рабочем состоянии.

Купить старую вещь можно и в антикварном магазине, и на рыночном развале. Особенно ценные и редкие модели - на аукционах.