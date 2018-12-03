Новости

В Болгарии раскопали мощную крепость, павшую под натиском славян 18:25
УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением 18:12
В Минск доставлен крест-мощевик с частицей Ризы Господней 18:00
Противодронную версию "Панциря" испытают в декабре 17:58
СК начал проверку сайта с детской проституцией 17:45
В Калуге прошли Дни активной подписки на издания "Российской газеты" 17:44
Видео: Гонщики WRC показали класс на горной дороге 17:41
Белоруска завоевала титул "Мисс топ-модель Европы" 17:36
В Ивановской области накрыли подпольный оружейный цех 17:36
Стали известны полуфинальные пары Лиги наций 17:34
Володин оценил идею Киева провести местные выборы при военном положении 17:25
Москвичи во время ремонта нашли два скелета 17:19
СМИ назвали возможную причину смерти футболиста "Локомотива" 17:12
Андрей Соболев назначен торговым представителем РФ в Германии 17:10
Лоукостер "Победа" предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах 17:09
"Локомотив" выразил соболезнования в связи со смертью футболиста клуба 17:02
Видео: Майли Сайрус сняла эффектный клип про погоню в Киеве 16:56
Аксенов рассказал о планах зарегистрировать новые крымские бренды 16:44
Госдума сэкономила бюджету 500 миллионов рублей 16:34
В России средняя цена нового автомобиля выросла до 1,4 млн рублей 16:28
В Госдуме оценили инициативы ФРГ об отказе от "Северного потока-2" 16:25
В Челябинске спасли привязанного к дереву ротвейлера 16:24
В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК 16:23
В Новом Уренгое в сгоревшем доме найдены тела женщины и ребенка 16:23
В США разбился автобус с детской футбольной командой 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
03.12.2018 17:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ивановской области накрыли подпольный оружейный цех

Текст: Анна Скудаева (Иваново)
Фото: Управление Росгвардии по Костромской области Фото: Управление Росгвардии по Костромской области
Фото: Управление Росгвардии по Костромской области

Силовики в Ивановской области пресекли работу подпольной мастерской по модернизации гражданского оружия в боевое, сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным информагентства, сотрудниками подпольного оружейного цеха были жители Кинешмы.

- ФСБ России пресечена деятельность группы лиц из числа жителей города Кинешма Ивановской области, причастной к модернизации в подпольных мастерских гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов и их сбыту, - говорится в сообщении.

Фото: Сергей Казак/РИА Новости
Подземные "Ярсы" встанут на боевое дежурство

Одновременно мероприятия по контролю оружия прошли на территории Костромской области. По данным регионального управления Росгвардии, во время проверки 1362 домов, где живут владельцы оружия, контролеры выявили 166 нарушений в сфере оборота оружия, по всем выявленным фактам составлены административных протоколы.

Изъято два гладкоствольных ружья, жители добровольно сдали 13 единиц оружия и 330 штук боеприпасов, в том числе винтовку системы Бердана. Из незаконного оборота сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и полицейские изъяли 50 единиц оружия, 215 штук боеприпасов.

В отношении граждан, незаконно хранивших огнестрельное оружие и порох, занимавшихся изготовлением боеприпасов и сбытом оружия, возбуждено шесть уголовных дел.

В Росгвардии напоминают, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности и могут рассчитывать на денежное вознаграждение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область ЦФО Костромская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Путин не выступит с Посланием до конца года
В Госдуме оценили инициативы ФРГ об отказе от "Северного потока-2"
СМИ назвали возможную причину смерти футболиста "Локомотива"
Курс рубля вырос к доллару и евро после подорожания нефти
В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК