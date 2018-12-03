В Ивановской области накрыли подпольный оружейный цех

Силовики в Ивановской области пресекли работу подпольной мастерской по модернизации гражданского оружия в боевое, сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным информагентства, сотрудниками подпольного оружейного цеха были жители Кинешмы.

- ФСБ России пресечена деятельность группы лиц из числа жителей города Кинешма Ивановской области, причастной к модернизации в подпольных мастерских гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов и их сбыту, - говорится в сообщении.

Одновременно мероприятия по контролю оружия прошли на территории Костромской области. По данным регионального управления Росгвардии, во время проверки 1362 домов, где живут владельцы оружия, контролеры выявили 166 нарушений в сфере оборота оружия, по всем выявленным фактам составлены административных протоколы.

Изъято два гладкоствольных ружья, жители добровольно сдали 13 единиц оружия и 330 штук боеприпасов, в том числе винтовку системы Бердана. Из незаконного оборота сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и полицейские изъяли 50 единиц оружия, 215 штук боеприпасов.

В отношении граждан, незаконно хранивших огнестрельное оружие и порох, занимавшихся изготовлением боеприпасов и сбытом оружия, возбуждено шесть уголовных дел.

В Росгвардии напоминают, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности и могут рассчитывать на денежное вознаграждение.