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03.12.2018 17:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калуге прошли Дни активной подписки на издания "Российской газеты"

Фото: Калужский филиал Почты России Фото: Калужский филиал Почты России
Фото: Калужский филиал Почты России

Калужской области прошла серия Дней активной подписки на издания "Российской газеты": ежедневную и еженедельную газеты, журнал "Родина".  Более двухсот подписчиков в эти дни получили не только регулярную подписку на любимые издания по сниженной цене, но и приятные подарки от редакции газеты.

Фото: "Родина"
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Старт акции был дан 15 ноября на площадке IV Международного экологического форума. В выездном почтовом отделении участники форума оформили подписку для себя и в подарок родным и близким. К акции подключились и отделения почтовой связи Калуги, Обнинска.

"Специально для подписчиков Калужской области издательство подготовило доступные льготные цены. Совместно с почтовыми работниками мы провели обширную работу по привлечению постоянных и потенциальных подписчиков. И они нас поддержали, оформляя подписку и на газету, и на журнал", - отметила директор по распространению Акционерного общества "Издательство "Российская газета" Лариса Бортник.

Фото: Светлана Цыганкова/РГ
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В центральном почтамте получился настоящий праздник: клиенты Почты России знакомились с "Российской газетой" и журналом "Родина", существующими акциями, а за каждую оформленную подписку получали памятный сувенир от издательства. Предприятия региона также выписывают газету как дополнительную социальную услугу, заботясь об информированности и культурном развитии своих сотрудников.

"Хочется отметить высокий уровень организации и индивидуальный подход издательства "Российская газета" к проведению Дней активной подписки. Акция проводится в Калужской области второй раз и уже стала популярна и ожидаема подписчиками", - рассказала директор Калужского филиала Почты России Вера Дмитриева.

Всероссийская декада подписки стартует 3 декабря

Следует отметить, что в Дни активной подписки также действовала благотворительная акция "Дерево добра", поэтому получать "Российскую газету" и журнал "Родина" будут и социальные учреждения Калужской области.

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