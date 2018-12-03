Студенты и преподаватели Костромского музыкального колледжа написали открытое обращение, в котором просят не переносить учебное заведение из исторического особняка на окраину города.

Костромской музыкальный колледж "лихорадит" уже не в первый раз. В 2013 году в находящихся под государственной охраной особняках купца Третьякова прошла реставрация. Однако уже через полгода выяснилось, что работы проведены некачественно: наспех установленная на фасадах лепнина начала осыпаться. После этого руководителя регионального департамента культуры Евгения Чугунова, в ведении которого находится колледж, уволили с работы и отдали под следствие.

В нынешнем году здание доходных домов Третьякова обследовали повторно. Они пришли к выводу, что особняк находится в плачевном состоянии. Сейчас уже некоторые помещения в целях безопасности закрыты. На ремонт потребуется 300 миллионов рублей. Коллективу колледжа предложили переехать в здание машиностроительного техникума в микрорайоне Юбилейный. Однако, побывав там, работники культуры заявили, что унылое строение совершенно не соответствует требованиям для проведения музыкальных занятий. Там нет нормальных подъездных путей, актовый зал не годится для проведения академических концертов. Но главное - под угрозой окажется безопасность 46 педагогов и 133 студентов.

Бизнесмены не скрывают, что красивое здание колледжа было бы неплохо перепрофилировать под престижный отель

- Здание техникума находится в промзоне. Вокруг него - пустырь и гаражи. Там нет даже тротуаров! Это район с опасной криминогенной обстановкой, - ужаснулись педагоги.

- Если колледж переведут в промзону, его просто не станет. А не станет колледжа, не станет профессионального музыкального образования в регионе, - считает заслуженный работник культуры РФ, заведующий отделением теории музыки Костромского музыкального колледжа Олег Новиков.

Педагоги опасаются, что как только училище покинет привычные стены, памятник могут выставить на торги, и вернуться сюда после ремонта им уже не удастся. Местные бизнесмены не скрывают, что красивое здание колледжа с видом на Богоявленско-Анастасиин монастырь в Костроме было бы неплохо перепрофилировать под отель.

Замдиректора колледжа Светлана Волкова предложила провести независимую экспертизу, которая покажет: возможен ли в здании поэтапный ремонт, не требующий переезда учреждения. В региональном департаменте культуры убеждены, что совмещать ремонт и учебу в одном здании нельзя: репетировать фантазии Шуберта и концерты Вивальди под звуки работающей за стенкой болгарки или отбойного молотка студентам будет нелегко.

Ситуация с колледжем осложняется еще и тем, что в 2019 году учреждению предстоит пройти плановую аккредитацию в министерстве просвещения. А для этого здание должно соответствовать законодательным нормативам. Состояние 200-летнего особняка этим требованиям не отвечает.

Директор департамента культуры Костромской области Елена Журина считает, что техникум, куда предлагается переехать колледжу, вполне подходящее здание.

- Там есть пищеблок, актовый зал на 300 зрителей, - говорит она, - а также спортзал, которого нет сегодня в памятнике архитектуры, и занятия физической культурой проводятся в других учреждениях. Площадь техникума на 1000 квадратных метров больше, что позволяет уже говорить о развитии учреждения, а потребность в музыкальных кадрах в области очень большая. И если принять решение сейчас, то здание техникума под новый профиль и потребности музыкального колледжа возможно будет подготовить уже в следующем году, частично переконструировав и переоборудовав помещения.

Фото: Анна Скудаева

Справка РГ

Трехэтажное кирпичное здание доходных домов в Костроме построено в 1796 году. В 1887 году оно сильно пострадало от пожара. Его владелец, костромской купец I гильдии Иван Петрович Третьяков восстановил его и превратил усадьбу в доходное владение. Там находились конторы частных компаний, отделения банков, отдельные квартиры сдавались жильцам. Затем в доходных домах разместился губвоенкомат, редакции областных газет, губотделы отраслевых профсоюзов. В годы Великой Отечественной войны здесь находилось Ленинградское военно-инженерное училище. Сейчас зданиями пользуются детская музыкальная школа N 1 города Костромы и музыкальный колледж.