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03.12.2018 10:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В московских парках начали работать школы фигурного катания

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Научиться фигурному катанию в этом году можно будет в столичных парках. Профессиональные тренеры помогут освоить это мастерство всем желающим.

Фото: Reuters / Eric Bolte-USA TODAY Sports
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В настоящее время школы фигурного катания открыты уже в девяти парках. А до конца этого месяца откроются еще в шести.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, во многих парках занятия будут бесплатными. Посещать занятия смогут не только те, кто первый раз встал на коньки, но и те, кто уже умеет кататься. Новичкам расскажут о том, какие бывают коньки, а также научат правильно держать осанку во время катания. Опытные любители этого вида спорта смогут выучить элементы из профессионального фигурного катания - например, "пистолетик" и даже простые прыжки. Некоторые упражнения будут выполняться в парах.

- Занятия в школах фигурного катания будут вести опытные тренеры, в том числе кандидаты в мастера спорта, хореографы - постановщики танцевальных шоу на льду. Занятия проводятся на катках как с искусственным, так и с натуральным льдом, - рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

В настоящее время школы открыты в Парке Горького, занятия в школе Алексея Ягудина - бесплатно; в Измайловском парке - бесплатно (оплачивается только вход на каток); в Перовском парке; в Гончаровском парке - бесплатно; в усадьбе Воронцово; в саду имени Баумана; в саду "Эрмитаж"; в парке "Сокольники"; в парке "Дубки" - бесплатно.

На тренировки можно приходить со своими коньками, а можно взять их напрокат. Занятия будут длиться от 30 минут до полутора часов.

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