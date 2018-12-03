В Москве бизнесмен умер в отеле от отравления алкоголем

В одной из фешенебельных гостиниц в центре Москвы скончался постоялец. По одной из версий, он погиб от сильного отравления некачественным алкоголем.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, погибшему было 39 лет. На его теле не было никаких следов насильственной смерти. Чтобы выяснить все обстоятельства гибели мужчины, следователи начали проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник агентства "Москва" уточнил, что инцидент произошел в отеле Four Seasons. По предварительным данным, тело нашли в одном из номеров. Гость был бизнесменом и прибыл из Костромы. Следователи выяснили, что ранее он был судим за незаконное хранение наркотиков. На столе в номере нашли тарелку с порошком, его забрали на экспертизу.