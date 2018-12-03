За последние 7 лет в столице стало вдвое меньше убийств, в 3,5 раза - грабежей, в 4 раза реже угоняют машины, в 4,5 раза снизилось число квартирных краж. Такие цифры привел на общегородском расширенном совещании по профилактике правонарушений мэр Москвы Сергей Собянин. Но в основном разговор шел о том, что еще предстоит сделать для повышения безопасности москвичей.

- В ближайшее время мы выйдем на новый уровень информационных технологий в работе правоохранительных органов. Уже в этом году сменили более 40% камер видеонаблюдения на более совершенные. В следующем году завершим эту работу и впервые создадим систему распознавания лиц, которая будет узнавать преступников в розыске, - продолжал мэр. По его словам, система показала высокие результаты в ходе тестирования в метрополитене и ряде районов Москвы. Она помогла найти и задержать уже десятки людей, находившихся в розыске. Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов привел цифры: в текущем году с помощью этой системы раскрыто почти 3 тысячи преступлений, среди которых 27 убийств, 77 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 165 разбойных нападений и более 300 грабежей. Чтобы обновить систему видеоконтроля и сделать ее еще эффективнее, финансирование программы "Безопасный город" решено увеличить на 10 млрд рублей, отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"С 1 января система видеоаналитики в качестве эксперимента будет работать на видеокамерах, установленных у подъездов. Постепенно она будет перемещаться и в другие общественные пространства, чтобы мы чувствовали себя спокойнее", - рассказал журналистам руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. По его словам, эффективность новой системы настолько велика, что она способна в режиме он-лайн обрабатывать данные обо всех лицах, которые есть в базе правоохранительных органов и мгновенно отсылать их полицейским при выявлени преступника.

Отдельной темой совещания стала профилактическая работа с населением. Высокую оценку властей получила совместная работа полиции и городской народной дружины. Дружинники с начала года приняли участие в 1,5 тысячи мероприятий - от президентских выборов до ЧМ-2018. Отмечалась и польза проекта "Безопасная столица", в ходе которого активисты проводят совместные мероприятия с ОВД, Росгвардией и МЧС: общественники пресекают распитие спиртных напитков в общественных местах, незаконную торговлю, продажу наркотиков, парковку в запрещенных местах и десятки других правонарушений. Однако расслабляться стражам порядка некогда - на носу новогодние праздники, для обеспечения безопасности в ходе которых будет задействовано более 30 тысяч человек. Кроме того, по словам Владимира Черникова, с этой недели начинаются рейды по продаже алкоголя, торговля которым традиционно будет ограничена в местах гуляний.