В Москве состоится церемония вручения премии "Звезда Театрала"

В Москве в Театре Вахтангова объявят имя обладателей "Звезды Театрала", российской награды в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий.

В разные годы лауреатами премии становились Алиса Фрейндлих, Юрий Яковлев, Владимир Зельдин, Олег Басилашвили, Марина Голуб, Светлана Немоляева, Марк Захаров, Инна Чурикова, Сергей Безруков, Евгений Миронов и многие другие. Победителей в 15-ти номинациях выбрала зрительская аудитория путем интернет-голосования.

В этом году по просьбе зрителей была введена новая номинация - "Лучший театрализованный проект". Среди других номинаций особое место занимает "Лучший социальный проект". Свои награды получат лауреаты в номинациях "Лучшая роль театрального актера (актрисы) в кино", "Любимый театр", а также "Легенда сцены". В этой, последней, номинации в этом году будут награждены Юлия Борисова и Станислав Любшин.

Торжественную церемонию вручения премии будут вести артисты Ирина Медведева и Валерий Ушаков.