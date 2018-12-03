В Москве задержан похититель старинных фотоаппаратов

Столичная полиция раскрыла резонансную кражу из фотоателье. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, предполагаемый преступник похитил коллекцию старинной оптики и сдал ее в комиссионки.

Как уже ранее писала "РГ", кража была совершена из офиса на Болотной площади. Хозяин техники, 38-летний фотограф, оценил ущерб в 5 миллионов рублей. По этому факту возбудили уголовное дело.

В ходе расследования полиция вышла на след похитителя. Мужчина был знаком с фотографом и знал, где хранится оптика. У подозреваемого изъяли только часть коллекции, потому что несколько экспонатов злоумышленник успел продать.