В Туле предлагают совместить поездку на такси с экскурсией по городу

В Туле в рамках проекта "Тула - новогодняя столица России" уже с 7 декабря заработает экскурсионное такси. А пока тульские таксисты спешно осваивают смежную профессию.

Не секрет, что многие водители любят поговорить, да и пассажиры частенько отличаются общительностью. Этой особенностью отечественного таксомотора решили воспользоваться в региональном комитете по туризму, предложив совместить поездку на такси с экскурсией по городу.

- Наш регион взял курс на увеличение туристического потока. Первым человеком, которого, как правило, встречают гости города, - это таксист. Прошедшие обучение водители смогут преподносить туристам всю информацию о достопримечательностях, исторических объектах, интересных фактах из истории города и так далее. Заказать такси можно будет по телефону 71-71-71. Оплатить поездку - через сайт, наличными или безналичным способом. При этом стоимость услуг туристического такси будет равна стоимости поездки в обычном такси. Услуги гида - это наш подарок для пассажиров, - говорит исполнительный директор ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олег Бекетов.

Желающих стать гидами среди таксистов оказалось довольно много. Все прошли строгий отбор: учитывались отзывы пассажиров, коммуникабельность, водительский стаж. Первыми участниками программы стали двадцать водителей такси. Им предстоит пройти разработанный специально для таксистов курс, в который входят лекции о туристической привлекательности региона и этике общения с туристами. Будет и практическое занятие - они проедут по городу с профессиональным гидом на автобусе. Вести курс будет доцент кафедры "Туризм и гостеприимство" Тульского госуниверситета Всеволод Харитонов. Так что после обучения таксисты смогут не просто довезти до места, но и провести полноценную экскурсию по историческому центру города. А также рассказать о мероприятиях, которые пройдут в рамках проекта "Тула - новогодняя столица России".