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03.12.2018 02:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тульской области три человека погибли в ДТП

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на 43-м километре трассы Тула - Новомосковск в Тульской области. ДТП произошло вечером в воскресенье.

В Краснодаре семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

По данным начальника пресс-службы УМВД по региону Андрея Ярцева, автомобиль Renault врезался в автобус ПАЗ, который ехал без пассажиров. В результате погибли три человека, находившиеся в Renault - двое мужчин и одна женщина. Водитель автобуса получил легкие травмы и в госпитализации не нуждается.

По предварительным данным, виновников аварии стал водитель Renault, который выехал на полосу встречного движения, пишет ТАСС.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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