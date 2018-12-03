В Тульской области три человека погибли в ДТП

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на 43-м километре трассы Тула - Новомосковск в Тульской области. ДТП произошло вечером в воскресенье.

По данным начальника пресс-службы УМВД по региону Андрея Ярцева, автомобиль Renault врезался в автобус ПАЗ, который ехал без пассажиров. В результате погибли три человека, находившиеся в Renault - двое мужчин и одна женщина. Водитель автобуса получил легкие травмы и в госпитализации не нуждается.

По предварительным данным, виновников аварии стал водитель Renault, который выехал на полосу встречного движения, пишет ТАСС.