В вагонах метро начали показывать ролики об истории Москвы

Видеоролики об истории Москвы начали показывать в вагонах метрополитена. Увидеть мини-фильмы можно на видеомониторах, которыми оборудованы более 1800 поездов.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, ролики рассказывают о необычных фактах из прошлого города. Например о том, как встречали Юрия Гагарина в Москве после возвращения на Землю, а также какой памятник называют "холодильником с бородой".

Один факт родился из шутки студентов МФТИ, которые распространяли легенду о том, что на севере "серой" ветки якобы появится станция "Физтех". Учащиеся даже решили распечатать схемы метро, где была бы эта станция. И ряд издателей приняли на веру эту шутку, а в некоторых путеводителях по Москве станция "Физтех" была отмечена уже работающей.

Увидеть ролики в подземке можно будет до конца года.