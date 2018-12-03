Высокопоставленный полицейский задержан в Воронеже за взятку

Сотрудники СКР и ФСБ задержали заместителя начальника следственной части ГУ МВД по Воронежской области при получении крупной взятки, сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следствия, правоохранитель потребовал три миллиона рублей от фермера, чье поле оказалось под арестом в рамках расследования уголовного дела. За мзду офицер обещал выдать разрешение на сбор урожая и защитить агрария от уголовного преследования. Оперативники СКР и ФСБ задержали полицейского в момент получения первой части взятки, миллиона рублей.

- Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР Александр Медведев.

Служебную проверку действий своего офицера проводит и ГУ МВД по Воронежской области.