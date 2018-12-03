На Комсомольской трассе ограничили движение транспорта

Из-за выпадения снега и образования гололеда 3 декабря на Комсомольской трассе ограничили движение маршрутных автобусов.

"Ограничение введено на автодороге Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, на участке дороги Хабаровск - Комсомольск", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

Ранее отмечалось, что, по информации синоптиков, в понедельник погода ухудшится на всей территории региона. Возможны осадки в виде мокрого снега и снега, усиление ветра по долинам рек до 10-16 метров в секунду, на побережье Охотского моря до 15-20 метров в секунду. Это может привести к аварийным ситуациям.