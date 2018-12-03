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03.12.2018 05:34
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Спектакли и лекции пройдут в рамках фестиваля "Территория. Сахалин"

Текст: Дина Непомнящая
Фото: territoryfest.ru Фото: territoryfest.ru
Фото: territoryfest.ru

Фестиваль-школа современного искусства "Территория. Сахалин" открылся 3 декабря в Южно-Сахалинске. Это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория" и Сахалинского Международного театрального центра имени А. П. Чехова, который реализуется при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Как сообщают организаторы мероприятия, программа объединяет драматические спектакли, танец, музыку и изобразительное искусство.

Фото: Алексей Стригин/РГ
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Так в первый день фестиваля в литературно‐художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" откроется выставка "Территория слова. Текст и образ в произведениях из коллекции Московского музея современного искусства". А в Чехов-центре состоится спектакль-концерт "Ван Гог. Письма к брату", участие в котором примут народный артист России Евгений Миронов и камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.

В течение недели спектакли фестиваля будут проходить также в Сахалинском театре кукол и даже в квартирах обычных жителей Южно-Сахалинска.

Участников ждет и образовательная программа. В нее войдут лекции и мастер-классы для молодых актеров, режиссеров, музыкантов, хореографов, художников и арт-менеджеров.

Фестиваль "Территория. Сахалин" завершится 9 декабря. А выставка "Территория слова…" продлится до 27 января.

Культура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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