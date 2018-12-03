В Хабаровском крае возбудили дело о гибели при пожаре матери и детей

Следственные органы СК РФ по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по факту смерти женщины и двух ее детей во время пожара в селе Большая Картель.

"На месте происшествия работала усиленная следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователя следственного отдела по Комсомольску-на-Амуре, криминалистов краевого следственного управления, сотрудников полиции", - сообщает пресс-служба ведомства.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По предварительной версии, несчастный случай произошел из-за того, что в пристройке к дому оставили включенный электрообогреватель.

Напомним, пожар в частном доме случился ночью 3 декабря. Дома были мать и двое детей девяти и 11 лет. Спасти их не успели. Смерть наступила от отравления продуктами горения.